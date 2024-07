Alpine pas certain de conserver ses nombreuses nouveautés à Spa

Alpine a profité du GP de Belgique, sur un circuit à haute vitesse où la performance aérodynamique compte beaucoup, pour lancer de nombreuses nouveautés sur sa monoplace, par ailleurs devenue rouge pour la promotion du film Deadpool & Wolverine.

Au menu : un nouvel aileron avant au profil revu pour les configurations à faible appui, et des changements faits en conséquence à l'arrière, avec un aileron réduit et plus plat, un beam wing à un seul élément et des ajustements sur les écopes de freins, pour un écoulement de l'air plus harmonieux. Les pontons et le capot-moteur ont aussi évolué, pour mieux diriger l'écoulement de l'air et améliorer les performances aérodynamiques et de refroidissement.

Les nouveautés à l'arrière de l'Alpine Photo de: Giorgio Piola

Vendredi, Pierre Gasly était le seul à rouler avec ce nouveau package, tandis qu'Esteban Ocon avait la monoplace dans son ancienne configuration afin de mener des comparaisons. Alpine épluche les données pour déterminer quels éléments seront montées sur les monoplaces pour la suite du week-end.

"On va décider quoi faire pour [samedi]", a expliqué Ocon. "On en a assez [pour tous les deux] si on décide de le prendre. C'était important de tester la voiture A et la voiture B, donc on verra comment cela se passera et qui prendra les nouveautés, qui ne les aura pas, et si on décide la même chose."

L'équation est compliquée par le fait qu'Ocon a été le plus performant des deux vendredi, avec le septième temps en EL2, quand Gasly n'a pris que la 15e place. Mais ce dernier a rencontré un souci qui a "un peu masqué les performances" de sa monoplace, ce qui l'a laissé avec "beaucoup de réponses à trouver" pour la suite du week-end.

Pour Ocon, c'est l'entame de la journée, qui a été compliquée, avec une fuite hydraulique qui lui a fait perdre l'intégralité de la première séance : "Ça a été une journée difficile, on n'aurait pas dû avoir le problème que l'on a eu en EL1, donc ça a beaucoup écourté la journée."

Esteban Ocon Photo de: Zak Mauger / Motorsport Images

La septième place d'Ocon est d'ailleurs probablement trompeuse, puisqu'il n'est pas en mesure de se hisser à un tel niveau en rythme de course : "En EL2, le rythme sur un tour était acceptable mais on a eu beaucoup de mal avec le rythme dans les relais longs et ça a été le cas dans les trois ou quatre dernières courses, vraiment. On fait des qualifications acceptables et après, habituellement on régresse."

"Malheureusement, j'ai encore eu les mêmes sensations. On dégrade les pneus arrière et on a beaucoup de mal. On doit voir si c'est faux, j'espère que c'est le cas, mais pour le moment, les sensations ne sont pas bonnes pour le rythme dans les relais longs. Ça va en qualifications mais pas pour le rythme dans les relais longs."