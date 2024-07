Alpine confirme que Bruno Famin va quitter son poste

Comme Motorsport.com l'annonçait dès jeudi, Bruno Famin va quitter son poste à la tête de l'équipe Alpine. En poste depuis un an, l'ingénieur va céder sa place avant la fin de l'été mais rester au sein du constructeur pour superviser ses nombreux autres programmes en compétition.

"BWT Alpine F1 Team est en mesure de confirmer que Bruno Famin va quitter son rôle actuel de Team Principal de la division F1 avant la fin du mois d'août", a annoncé Alpine dans un communiqué. "Bruno sera en charge de toutes les autres activités en sports mécaniques du Groupe Renault à Viry-Châtillon. Un nouveau Team Principal sera annoncé en temps voulu."

Selon nos informations, le favori pour le poste est l'ancien pilote Oliver Oakes, aujourd'hui patron de la structure Hitech engagée notamment en Formule 2 et en Formule 3. Hitech avait été candidat à une place en F1 pour la saison 2026 l'an passé.

Alpine a connu plusieurs vagues successives de dirigeants depuis que Cyril Abiteboul a été écarté début 2021. Laurent Rossi avait pris les commandes et fait le ménage un an plus tard, ce qui avait notamment mené aux départs de Marcin Budkowski, directeur exécutif, et d'Alain Prost, qui avait un rôle de conseillé. Otmar Szafnauer a été ensuite été nommé par Rossi à la tête de l'équipe début 2022, avant d'être débarqué à l'été 2023, un sort également subi par Rossi.

Famin va concentrer ses efforts sur Viry-Châtillon

Comme son prédécesseur, Bruno Famin sera resté en poste à peine plus d'un an. Il avait pris la tête de l'équipe par intérim avant d'être confirmé dans ce rôle, mais estime qu'il est préférable de quitter Enstone, où Alpine développe son châssis, afin d'avoir plus de temps pour Viry-Châtillon, où se trouve la division des moteurs... qui pourrait subir une importante restructuration si Renault renonce à développer sa propre unité de puissance.

"Depuis l'année dernière, j'ai doublé mes activités avec le poste de vice-président, où je gère Viry-Châtillon et les projets en Endurance, au Dakar [avec Dacia] et en Formule E [pour Nissan] que nous menons là-bas, en plus d'agir en tant que directeur général de l'équipe Alpine F1", a expliqué Famin ce vendredi en conférence de presse à Spa. "Je pense qu'il sera bien plus utile pour l'entreprise que je concentre mon temps aux activités de Viry et au programme de transformation, s'il est confirmé, parce qu'il aura de grosses conséquences sur le personnel de Viry"

Les changements actuels à la tête d'Alpine seraient impulsés par Flavio Briatore, récemment nommé conseiller de l'équipe. "Je n'ai aucun problème avec Flavio", a assuré Famin. "Le peu de temps que nous avons passé ensemble, je n'ai eu aucun souci, aucun problème. Tout le monde le connaît, il a sa façon de faire, il a ses propres objectifs."

"Je n'ai pas de problème. Mais je pense que ce sera plus clair si je quitte le rôle de Team Principal chez Alpine F1 et que je consacre mon temps [à Viry], je quitterai le poste de Team Principal fin août et je serai pleinement dédié aux activités de Viry-Châtillon à partir du 1er septembre."

Avec Alex Kalinauckas