Bruno Famin devrait rapidement être remplacé à la tête d'Alpine

La valse des dirigeants se poursuit chez Alpine. Un an après avoir pris la tête de l'équipe française, Bruno Famin va rapidement quitter le poste de team principal, selon les informations de Motorsport.com.

Alpine se trouve à nouveau dans une phase de restauration, sous l'impulsion de Flavio Briatore, patron de la structure d'Enstone dans les années 1980, 1990 et 2000, et qui a repris un rôle de conseiller depuis quelques semaines.

Des sources très bien placées ont révélé à Motorsport.com que les jours de Famin à la tête d'Alpine sont comptés, et que le favori pour prendre sa succession est Oliver Oakes, actuellement patron de l'équipe Hitech, engagée en Formule 2 et en Formule 3.

Âgé de 36 ans, Oakes a un profil qui pourrait rappeler celui de Christian Horner puisqu'il a d'abord été pilote, avec un titre de Champion du monde de karting. Il a gravi les échelons jusqu'au GP3, où il a disputé une saison en 2010, sans marquer de points. L'Anglais a ensuite créé une équipe de karting et a participé à la reprise de Hitech en 2015, puis a contribué à son arrivée dans les principales formules de promotion.

Oakes avait déjà exprimé une ambition de rejoindre la Formule 1 puisque l'an passé, Hitech a été candidat à une place sur la grille en 2026.

Oliver Oakes, ici en 2020. Photo de: Mark Sutton / Motorsport Images

Si l'arrivée d'Oliver Oakes se confirme, Alpine connaîtra son quatrième changement de direction en autant d'années. Au début de l'année 2021, Cyril Abiteboul, figure historique de Renault, a cédé sa place à Laurent Rossi. Un an plus tard, Rossi s'est séparé de Marcin Budkowski, directeur exécutif, et d'Alain Prost, qui occupait un rôle de conseiller. Otmar Szafnauer, ancien patron d'Aston Martin, a pris la tête de l'équipe au quotidien mais il est resté en poste à peine plus d'un an.

L'été dernier, Rossi a été écarté de l'équipe de F1 et Szafnauer a lui aussi dû céder sa place. Bruno Famin a alors été nommé patron de l'équipe par intérim, des rumeurs évoquant une arrivée de Mattia Binotto, mais il est finalement resté en poste. Longtemps figure de Peugeot, notamment en Endurance, avant de passer par la FIA, Famin a rejoint Renault via un rôle à Viry-Châtillon, la division moteur du constructeur en 2022.

Quelle que soit son identité, le nouveau patron d'Alpine aura immédiatement des dossiers importants à traiter, entre la possibilité que l'équipe abandonne des moteurs Renault pour ceux de Mercedes dès l'an prochain, et l'attribution de la place encore libre aux côtés de Pierre Gasly.

Alpine n'a pas souhaité commenter la situation mais Famin est amené à s'exprimer vendredi puisqu'il participera à la conférence de presse des patrons d'équipe dans l'après-midi.

Avec Jonathan Noble et Roberto Chinchero