Hitech GP candidat à l'entrée en F1 en 2026

L'équipe Hitech a annoncé avoir déposé une candidature officielle pour intégrer le Championnat du monde de Formule 1 à l'horizon 2026. Cette nouvelle intervient dans le cadre d'une autre annonce, celle de la prise de participation dans son capital du milliardaire Vladimir Kim.

L'équipe basée à Silverstone, qui court actuellement en F2, F3 et F4, a en effet annoncé ce lundi que sa société mère, Hitech Global Holdings Limited, avait vendu 25% de ses parts à l'homme d'affaires kazakh.

Ce dernier est spécialisé dans les secteurs de l'exploitation minière, de la banque et de l'aviation. Via ses sociétés Kazakhmys et KAZ Minerals Group, le groupe est l'un des dix premiers producteurs de cuivre au monde.

"Je m'intéresse depuis longtemps au sport automobile et je suis ravi de conclure un partenariat avec une organisation qui a connu le succès dans de nombreuses catégories et qui a de telles ambitions pour son avenir", a déclaré Kim, qui a déjà par ailleurs sponsorisé via ses sociétés des athlètes kazakhs, notamment les boxeurs Gennadiy Golovkin et Serik Sapiyev, ainsi que des joueurs de tennis.

"Nous sommes déjà impliqués dans le sport mais c'est la première fois que nous investissons à l'échelle mondiale dans le sport automobile. Son attrait dynamique, son exposition croissante, ses opportunités de marketing business-to-business et sa fanbase en plein essor correspondent à mes ambitions personnelles et commerciales."

L'écurie Hitech engage notamment Jak Crawford en F2.

Cet accord d'investissement s'inscrit bien entendu dans le cadre de la démarche d'Hitech auprès de la FIA pour arriver en F1. Dans le communiqué de presse, la structure indique que son ambition de s'engager dans la discipline reine est une "décision qui complèterait sa pyramide de la monoplace et démontrerait qu'Hitech dispose du personnel, de l'expérience et des ressources nécessaires pour rivaliser avec les meilleures équipes du monde".

Quant au PDG d'Hitech, Oliver Oakes, il a ajouté : "Je suis ravi d'accueillir Vladimir Kim au sein du groupe Hitech. Au cours de nos discussions, nous avons trouvé de nombreuses synergies naturelles et je sais que son soutien sera inestimable alors que nous cherchons à renforcer le succès de Hitech et à travailler à la réalisation de ses plus grandes ambitions au cours des prochaines années."

Dans le cadre de l'appel à candidatures lancé par la FIA en début d'année, plusieurs dossiers sont actuellement évalués. Du côté des candidatures affirmées, outre Hitech, le partenariat Andretti-Cadillac est évidemment le plus médiatisé, mais Craig Pollock a également mis sur pied le projet "Formula Equal".