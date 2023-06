Wolff conteste les accusations de Marko sur Mick Schumacher

Tombé en disgrâce chez Haas, Mick Schumacher a perdu sa place de titulaire pour la saison 2023 de F1. L'Allemand, fils du septuple Champion du monde Michael Schumacher, est cependant encore présent dans le paddock cette année, dans le rôle plus modeste de pilote au réserve au sein de l'écurie Mercedes.

Et si les performances des titulaires Lewis Hamilton et George Russell rendent hautement improbable une promotion pour le pilote allemand, celui-ci a encore la possibilité de rebondir chez une autre écurie en dépit de ses liens avec Mercedes.

Ainsi, Helmut Marko, conseiller spécial de Red Bull et responsable du programme des jeunes pilotes de la marque, a récemment révélé que son compatriote Toto Wolff, directeur de Mercedes F1, était entré en contact auprès des dirigeants d'AlphaTauri pour y placer Schumacher… avant d'interférer dans les négociations.

"Ça a été évoqué lors d'une réunion, c'est tout simplement stupide que M. Wolff, dans le même temps, fasse à nouveau ouvertement de la politique contre nous auprès de la FIA. Dès lors, les négociations étaient terminées", a-t-il indiqué sur la chaîne allemande Sport1.

"Pourquoi devrions-nous prendre Schumacher ? C'est un pilote Mercedes, M. Wolff est responsable de lui. S'il a tant d'estime pour lui, pourquoi ne pas le laisser piloter dans sa propre équipe ou user de son influence pour le faire intégrer une équipe cliente comme Williams ?"

Des propos que le responsable F1 de la marque à l'étoile a dûment contesté. "Je ne suis même pas sûr que nous puissions faciliter les choses parce qu'à chaque fois que nous parlons de lui en termes élogieux, quelqu'un a envie de dire quelque chose de négatif", a-t-il lancé au sujet de Schumacher. "Pour l'anecdote, je n'ai jamais discuté avec les dirigeants de Red Bull pour donner une place à Mick de la manière rapportée par Helmut. Dès que je peux parler en bien de Mick, c'est ce que je fais. Mais en fin de compte, c'est à chaque équipe de choisir ses pilotes."

En outre, l'Autrichien a vanté les qualités de sa recrue, notamment son travail à bord du simulateur de l'équipe. Au Grand Prix d'Espagne, le mois dernier, c'est une longue séance à l'usine le vendredi soir dans laquelle Schumacher a pris le volant (virtuel) de la W14 qui a permis à l'équipe de trouver les bons réglages pour le suite du week-end à Barcelone.

"Je pense que les [équipes] passent à côté. Pour être honnête, je pense qu'il a été grillé l'année dernière. Il faut créer un environnement et un cadre qui soient différents pour chaque pilote et pour chaque être humain. Et je pense que celui qui le prendra disposera d'un [pilote] très talentueux", a expliqué Wolff, plaidant la cause de Schumacher après que ce dernier a essuyé de nombreuses critiques de la part de son ancien employeur.

"C'est formidable d'avoir un pilote de F1 mature, performant et expérimenté qui nous soutient dans le simulateur. Son retour est un avantage considérable. Lors de certains Grands Prix en Europe, le fait qu'il passe la nuit dans le simulateur et qu'il nous fournisse des données pour le samedi est un super avantage pour nous. D'un autre côté, si George ou Lewis souffrent d'une intoxication alimentaire, nous savons que nous avons un super gars qui pilotera bien la voiture. Et, même si j'apprécie la situation pour le bénéfice de l'équipe, je préférerais chaque jour de la semaine que Mick s'assoie dans une voiture et participe à des courses."

Avec Jonathan Noble