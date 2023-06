La FIA interdit l'utilisation détournée de projets spéciaux

D'après les informations de Motorsport.com, la FIA a réglé une faille potentielle dans le Règlement Financier de la Formule 1, afin d'empêcher les écuries de recourir à du personnel en dehors des restrictions de dépenses.

L'instance est intervenue concernant l'utilisation de départements affectés à des projets spéciaux externes aux écuries de F1, que certains soupçonnaient de servir en réalité les intérêts des équipes en matière de recherche de performance. Ces dernières années, il est devenu courant que les écuries emploient du personnel hautement qualifié pour travailler sur des projets techniques séparés, afin d'exploiter l'expérience acquise en Formule 1 et de l'exporter.

Par exemple, Red Bull possède une filiale Advanced Technology, McLaren dispose d'Applied Technologies, Mercedes a Applied Science et Aston Martin possède un département Performance Technologies. Toutes ces divisions ont travaillé sur des projets soit de voiture de route, soit de voile en Coupe de l'America, ou dans la mobilité.

Des soupçons ont émergé selon lesquels certaines écuries parviendraient à utiliser ces projets pour approfondir leurs connaissances sur la F1 sans que cela ne soit comptabilisé dans le cadre du plafond budgétaire, les informations obtenues étant ensuite cédées gratuitement par le département en question. C'est ce sur quoi la FIA a décidé d'agir.

Dans une directive technique rédigée en début d'année (TD45) mais récemment amendée et enfin entrée en vigueur, la FIA a clairement indiqué aux écuries qu'elles ne seraient pas autorisées à transférer des éléments de propriété intellectuelle provenant de projets menés en dehors de leurs activités F1 sans qu'ils ne soient soumis au plafond budgétaire. La TD45 précise que les équipes restent libres de gérer ces filiales en charge de projets spéciaux, mais que toute propriété intellectuelle utilisée doit être comptabilisée et ne peut pas provenir librement d'autres sources au sein de la même entreprise. Dans le sens inverse, en revanche, les connaissance acquises en F1 peuvent continuer à être transférées librement pour profiter à d'autres secteurs.

La FIA n'a pas officiellement communiqué sur la question. Contactées par Motorsport.com, les écuries disposant de tels projets spéciaux ont insisté sur le fait qu'elles avaient pleinement respecté les règles et qu'elles se félicitaient de cette clarification. Une source a toutefois indiqué que cette TD45 avait en réalité déjà provoqué des changements.

"Ça a eu une incidence", nous a-t-on assuré. "Certains ont été forcés d'agir parce qu'ils ont réalisé que ce qu'ils faisaient n'était plus autorisé. Mais le plus difficile, c'est qu'ils l'ont fait depuis le 1er janvier et qu'ils ont donc dépensé et doivent maintenant rééquilibrer ça d'une manière ou d'une autre."

L'entrée en vigueur de la TD45 s'inscrit dans un contexte d'effort plus approfondi de la FIA pour enquêter sur les dépenses des écuries. L'instance a déjà visité les usines de certaines écuries ces dernières semaines et le questionnaire soumis dépasserait désormais les 100 questions, soit beaucoup plus qu'il y a un an.

