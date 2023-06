Domenicali : Un calendrier de 24 GP, le "bon nombre" pour la F1

Avec l'ajout du Grand Prix de Las Vegas, le calendrier 2023 de la Formule 1 atteignait initialement un record de 24 courses, avant que l'annulation des Grands Prix de Chine (politique zéro COVID) et d'Émilie-Romagne (inondations dans la région) n'ait ramené le total à 22 épreuves seulement.

Le calendrier 2024 devrait toutefois compter 24 Grands Prix. Bien qu'il s'agisse du nombre maximum de courses autorisé par les accords commerciaux actuels, certains craignaient que la F1 n'essaie d'aller encore plus loin à l'avenir, alors que le rythme effréné des dernières saisons a laissé des traces sur le personnel de la F1. Stefano Domenicali, PDG de la F1, a rassuré en indiquant que le championnat continuerait à viser les 24 épreuves annuelles.

"Ce que nous voulons faire l'année prochaine, c'est 24 [courses], je pense que 24 est le bon nombre", a expliqué Domenicali sur le podcast Beyond The Grid. "C'est le nombre requis par le marché. Je dirais que c'est le bon équilibre entre ça et la complexité de la logistique et des personnes qui travaillent. Je dirais que c'est le nombre que nous devrions viser pour être stables pendant longtemps."

Avec l'augmentation de la popularité de la F1, les places au sein du calendrier sont de plus en plus convoitées. Des efforts considérables sont ainsi entrepris pour déplacer le Grand Prix d'Espagne dans les rues de Madrid, tandis que l'idée d'une rotation des manches européennes reste une option.

"Il est vrai que Madrid souhaite accueillir une course à l'avenir mais aucune décision n'a encore été prise", a-t-il confié Domenicali. "C'est un autre signe de l'état de santé de la Formule 1. Des discussions commerciales et techniques auront lieu au cours des prochains mois."

Le départ du GP d'Espagne 2023.

"Pour le bien de la Formule 1, nous prendrons la bonne décision, mais nous devons nous rappeler que nous avons toujours un contrat avec Barcelone. Nous sommes vraiment très, très heureux de la manière dont Barcelone gère l'avenir car, bien sûr, cela les aidera à réagir, à chercher l'amélioration qui est nécessaire à tous les étages."

En ce qui concerne la rotation des circuits, une option qui n'est pas privilégiée par les organisateurs des Grands Prix des Pays-Bas et de Belgique mais qui demeure une éventuelle solution pour le long terme, Domenicali a déclaré : "En Europe, je m'attends à voir des courses où le principe de rotation pourrait être appliqué. Il y a déjà des discussions avec certaines d'entre elles et c'est quelque chose que nous allons clarifier formellement dans les deux prochaines années."

Selon le PDG de la F1, cette concurrence accrue oblige également les circuits à mettre leurs infrastructures au niveau des lieux les plus prestigieux du championnat et des nouveaux venus, les changements apportés à Spa-Francorchamps en étant un excellent exemple.

"Les courses historiques feront toujours partie du calendrier mais il est nécessaire que certaines d'entre elles reconnaissent les changements qu'elles doivent apporter à leurs infrastructures", a-t-il expliqué. "Les fans sont de plus en plus nombreux, avec des besoins différents. Si vous ne leur donnez pas ce qu'ils méritent, ce n'est plus historique, n'est-ce pas ? Il y a deux ans, il était question que la Belgique soit retirée du calendrier. Mais [les organisateurs] ont très bien réagi. Ils ont investi dans des infrastructures qui sont liées à la meilleure expérience que nous voulons offrir aux fans."