L'annulation du GP d'Émilie-Romagne fait l'unanimité

La décision prise finalement assez rapidement de ne pas organiser ce week-end le Grand Prix d'Émilie-Romagne reçoit le soutien unanime des écuries du plateau, qui attendront la semaine prochaine à Monaco pour débuter la saison européenne. L'épreuve prévue à Imola a été annulée après une évaluation de la situation catastrophique qui touche le nord de l'Italie, et plus particulièrement la région d'Émilie-Romagne. Les pluies diluviennes de ces derniers jours ont donné lieu à des crues et ont malheureusement déjà fait au moins cinq victimes.

Alors que le gouvernement italien plaidait pour que la course ne se tienne pas, donnant la priorité absolue aux services de secours et d'assistance, la Formule 1 a fait preuve d'une sagesse et d'un sens de l'anticipation qui, par le passé, n'ont pas toujours été son point fort. Cette fois-ci, pas question d'attendre le dernier moment ou de tenter à tout prix d'organiser le Grand Prix, choix que les acteurs ont appuyé.

Pour ce qui aurait dû être l'un de ses deux Grands Prix à domicile, la Scuderia Ferrari "soutient pleinement la décision de la Formule 1 et de la FIA d'annuler le Grand Prix d'Imola", arguant que "la priorité doit être la sécurité de tous ceux qui vivent et travaillent dans les zones touchées".

"Au nom de tous les employés de la Scuderia Ferrari, je tiens à exprimer notre plus profonde sympathie envers toutes les personnes touchées par cette terrible tragédie", a réagi le directeur de l'écurie italienne, Frédéric Vasseur. "L'Émilie-Romagne, c'est chez nous, et il est déchirant de voir ce que les gens traversent en ce moment".

Directeur du GPDA, l'association des pilotes de Grand Prix, George Russell s'est dit "désolé pour les fans" mais a lui aussi insisté sur les circonstances en rappelant que "la sécurité de chacun doit passer avant tout" avant d'adresser ses "meilleurs vœux à tous les habitants d'Émilie-Romagne et des régions avoisinantes touchés par ces inondations".

Le soutien clairement affiché à la décision prise d'annuler l'épreuve a également été publiquement rappelé chez Mercedes, Red Bull Racing, Alpine et Haas. Plus tôt dans la journée, l'écurie AlphaTauri, basée dans le secteur, à Faenza, avait affiché sa plus grande inquiétude. "L'usine de l'équipe n'est pour le moment pas touchée et tout est mis en œuvre pour assurer la sécurité de nos employés et de leurs familles", a-t-elle indiqué dans un communiqué. "Nos pensées vont à tous ceux qui sont affectés et nous continuons de surveiller la situation, afin de voir ce qui peut être fait pour aider ceux qui en ont besoin".

AlphaTauri a notamment relayé un appel aux dons pour venir en aide aux sinistrés. La météo devrait s'apaiser dans les prochaines heures dans le nord de l'Italie, où l'alerte rouge émise par la protection civile pourrait être levée ce mercredi soir, mais les conséquences devront être évaluées au fil des jours à venir.

"Mes pensées accompagnent tous les habitants de la région d'Émilie-Romagne touchés par les fortes pluies et les inondations", a également réagi Esteban Ocon. "Je suis déçu de ne pas courir devant l'incroyable public italien ce week-end mais la priorité absolue est la sécurité de ceux qui sont sur place et des services d'urgence qui aident courageusement ceux qui en ont besoin."

