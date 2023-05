Le Grand Prix d'Émilie-Romagne est annulé

Devant la situation catastrophique dans la région depuis deux jours, le Grand Prix d'Émilie-Romagne a été annulé et n'aura pas lieu à la fin de la semaine. Les dirigeants de la Formule 1, la FIA et les organisateurs de l'épreuve ont pris cette décision après avoir organisé ce mercredi des réunions de crise.

Selon un premier bilan provisoire, les inondations faisant suite aux pluies diluviennes des 36 dernières heures ont déjà fait au moins cinq morts. Depuis mardi après-midi, le circuit d'Imola était évacué et son accès interdit aux membres des écuries ce mercredi, rendant de plus en plus compliqués les préparatifs. Surtout, les autorités ont rappelé la nécessité de donner la priorité absolue aux opérations de secours et d'assistance, et malgré une amélioration de la météo espérée à compter de jeudi, l'accueil du public aurait été très compliqué à gérer.

De nombreuses communes autour d'Imola sont inondées, des voies d'accès coupées, et des milliers de personnes ont été évacuées. À la mi-journée, le Vice-Premier ministre italien Matteo Salvini avait publiquement appelé à reporter la venue de la Formule 1.

Pour le moment, et vraisemblablement pour des raisons contractuelles, la Formule 1 indique qu'elle ne "donne pas suite" au Grand Prix d'Émilie-Romagne, ce qui peut par exemple laisser la porte ouverte à un report, même si la complexité du calendrier 2023 laisse peu de place à un tel scénario.

"C'est une grande tragédie de voir ce qui est arrivé à Imola et à l'Émilie-Romagne, la ville et la région où j'ai grandi", réagit Stefano Domenicali, PDG de la Formule 1. "Mes pensées et mes prières vont aux victimes des inondations, aux familles et aux populations touchées. Je tiens à exprimer ma gratitude et mon admiration pour les incroyables services d'urgence qui travaillent sans relâche pour aider ceux qui ont besoin d'aide et gérer la situation, ce sont des héros et toute l'Italie est fière d'eux. La décision qui a été prise est la bonne pour toutes les populations locales et pour la famille F1, car nous devons assurer la sécurité et ne pas créer un fardeau supplémentaire pour les autorités pendant qu'elles s'occupent de cette terrible situation."

Les précipitations ont été violentes ces dernières heures à Imola.

La F1 précise notamment qu'il ne serait "pas correct d'ajouter une pression supplémentaire sur les autorités locales et les services de secours en cette période difficile".



Président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem adresse ses "pensées et celles de toute la famille de la FIA vont aux personnes touchées par la terrible situation dans la région d'Émilie-Romagne. La sécurité de toutes les personnes impliquées et les efforts de sauvetage sont la priorité absolue en ce moment".

Si le Grand Prix d'Émilie-Romagne n'a pas lieu à une date ultérieure, il s'agira de la deuxième épreuve définitivement annulée cette année, après le Grand Prix de Chine qui avait été retiré du calendrier en raison de la situation sanitaire découlant de la pandémie de Covid.

