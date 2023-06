Mick Schumacher va piloter une Mercedes de son père

Devenu pilote de réserve et de développement chez Mercedes après deux années de titulaire en Formule 1 chez Haas, Mick Schumacher passe beaucoup de temps dans le simulateur de Brackley. Il a toutefois pu participer récemment à des essais privés pour le compte de Pirelli, et il fera le mois prochain son retour au volant d'une monoplace dans un cadre plus décontracté et historique.

Le constructeur allemand enverra en effet quelques-unes de ses monoplaces au Festival of Speed de Goodwood, du 14 au 16 juillet, et c'est à Mick Schumacher que reviendra l'honneur d'en piloter une sur la célèbre montée de moins de 2 km. Le pilote allemand sera à son volant le samedi et le dimanche. La Flèche d'argent dans laquelle il se glissera n'est pas n'importe laquelle puisqu'il s'agira de la Mercedes MGP W02 de la saison 2011, qu'avait pilotée son père Michael pour son avant-dernière saison en Formule 1.

Cette voiture était à l'époque de la deuxième F1 du constructeur allemand conçue à l'usine de Brackley, quelques mois après son grand retour avec une écurie d'usine dans la discipline, après avoir racheté Brawn GP à l'intersaison 2009-2010. Lors de la saison 2011, Michael Schumacher faisait équipe avec Nico Rosberg. Le septuple Champion du monde avait signé pour meilleur résultat cette année-là une quatrième place au Grand Prix du Canada.

"Ce sera spectaculaire de courir dans la voiture de mon père de la saison 2011, la W02, même si ce n'est que pour un court run", se réjouit déjà Mick Schumacher. "Faire l'expérience de cette génération de monoplaces, c'est génial ! Savoir qu'il a piloté cette voiture rend la chose encore plus particulière, et il y aura beaucoup d'émotions à la clé."

"J'ai eu la chance de piloter l'une de ses Benetton et certaines des Ferrari avec lesquelles il a couru, mais ce sera la première fois que je serai au volant d'une Mercedes qu'il a pilotée. Je suis certain que j'en sortirai avec un grand sourire."

Esteban Gutiérrez sera également présent sous les couleurs de Mercedes à Goodwood et fera quant à lui une démonstration avec la F1 W12 que pilotaient Lewis Hamilton et Valtteri Bottas lors de la saison 2021.

