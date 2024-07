Hamilton "vraiment surpris" par la formulation des commissaires

Le contact entre Lewis Hamilton et Max Verstappen au Grand Prix de Hongrie n'a mené à aucune pénalité, mais le premier n'a pas véritablement apprécié la façon dont les commissaires ont formulé leur décision. En fin d'épreuve, Verstappen a attaqué Hamilton au premier virage en bloquant ses roues, et a décollé après un contact avec la roue avant-droite de son rival.

Dans leur verdict, les commissaires ont estimé que le dépassement de Verstappen n'était "pas une manœuvre de dépassement typique" en raison des roues bloquées et ont rejeté l'argument du Néerlandais qui estimait que Hamilton avait changé de direction pendant le freinage, puisqu'il souhaitait simplement prendre le virage. Ils ont en revanche considéré que Hamilton "aurait pu faire plus pour éviter la collision".

Jeudi, Hamilton a affiché son étonnement face à cette formulation qui semble appuyer sur sa responsabilité. "J'ai été vraiment surpris", a confié l'Anglais. "J'étais déjà détendu sur la situation, en disant 'C'est juste un incident de course, passons à autre chose'."

"Une voiture était sous contrôle et qu'une voiture n'était pas sous contrôle sur le moment – [puisque] évidemment quand toutes les roues sont bloquées, on n'est pas sous contrôle – et si on regarde les images, à la fin de la manœuvre j'étais vraiment loin de la corde. J'ai laissé beaucoup de place sur le côté droit, donc j'étais vraiment très surpris. Je ne sais pas qui a rédigé ça, mais je vais probablement poser la question quand je leur parlerai."

L'incident ne devrait en tout cas pas raviver les tensions entre Hamilton et Verstappen puisque le pilote Mercedes est allé à sa rencontre pour lui serrer la main dans la zone des interviews après la course, afin de "briser la glace" et partir bons amis.

Verstappen a précisé qu'ils avaient "expliqué leur point de vue" mais Hamilton a assuré qu'ils "n'avaient pas parlé" en dehors de la rencontre avec les commissaires de course. "Je ne sais pas [s'il y aura une discussion", a-t-il ajouté. "Si on a le temps, peut-être qu'on parlera pendant la parade [des pilotes] ce week-end – peut-être. Je ne sens pas que c'est nécessaire, mais il pourrait y avoir quelque chose à dire. En tout cas on n'a pas eu le temps [pour le moment."

Avec Filip Cleeren et Alex Kalinauckas