Hamilton : Il y aura "toujours" de l'hostilité du côté de Verstappen

Le nouvel accrochage entre Lewis Hamilton et Max Verstappen lors du Grand Prix de Hongrie 2024 est bien entendu l'un des faits majeurs de la course disputée ce dimanche sur le Hungaroring. Malgré les opinions souvent très arrêtées des fans et observateurs, les commissaires ont rendu un verdict pointant vers un incident de course, en ne sanctionnant aucun des deux pilotes, mais soulignant que le Britannique aurait pu "faire plus" pour éviter la collision.

Interrogé sur l'incident en conférence de presse ce dimanche soir, avant que le verdict ne soit rendu, Hamilton a raconté : "D'après ce dont je me souviens, nous avons doublé un retardataire [Alexander Albon]. Je suis arrivé dans la zone de freinage, et Max est apparu pour dépasser la voiture derrière moi, alors je me suis déplacé pour défendre. J'ai laissé suffisamment d'espace à l'intérieur, mais Max a bloqué [les roues] et sa trajectoire était différente de la mienne. Je me dirigeais vers le virage et il est arrivé sur l'intérieur."

Réagissant aux propos de Verstappen à la radio et à la sortie du cockpit, le Néerlandais estimant que son adversaire s'était déplacé dans la zone de freinage, Hamilton a ensuite lancé : "J'ai eu l'impression d'un incident de course. Il est facile de commettre ce genre d'erreur. Je ne pense donc pas qu'il doive y avoir d'hostilité. Mais bien sûr, de son côté, il y en aura toujours."

Il est à noter qu'au moment d'évoquer le potentiel mouvement au freinage de Hamilton, les commissaires du GP de Hongrie ont écrit : "Le pilote de la voiture 1 [Verstappen] a fait valoir que la voiture 44 [Hamilton] avait changé de direction lors du freinage. Le pilote de la voiture 44 a déclaré qu'il suivait simplement sa trajectoire normale (ce qui a été confirmé par l'examen de la vidéo et de la télémétrie des tours précédents). [...] Les commissaires ne considèrent pas qu'il s'agisse d'un cas typique de 'changement de direction au freinage', même si nous estimons que le pilote de la voiture 44 aurait pu faire plus pour éviter la collision."

Le 200e podium en F1, malgré un manque de rythme

Lewis Hamilton soulève le trophée de la troisième place au GP de Hongrie 2024. Photo de: Zak Mauger / Motorsport Images

De retour sur l'aspect sportif des choses, Hamilton ayant signé à Budapest son 200e podium en carrière en dépit d'une Mercedes moins fringante que lors de ses deux sorties précédentes, le Britannique est heureux d'avoir pu obtenir un tel résultat en dépit de conditions qui n'ont pas favorisé sa W15 : "Je pense qu'en termes de rythme, nous n'étions pas dans le coup."

"Malheureusement, c'est toujours le cas, surtout dans des conditions chaudes... Vous l'avez vu en Autriche et ici, nous ne sommes pas en mesure de suivre le rythme de ces gars. Mais dans le premier relais, j'ai été vraiment surpris de voir que j'ai pu m'accrocher à Max. Et je n'avais même pas besoin d'attaquer trop fort pour rester à une seconde, ou à peu près, de lui. J'ai donc pensé à ce moment-là que j'avais peut-être une chance de me battre pour cette position."

"Mais dans le deuxième relais, c'était un peu le désastre, les sensations n'étaient pas bonnes. Et le vrai rythme de la voiture a commencé à se révéler, je pense, avec ces pneus. Mais nous avons évidemment réussi l'undercut et la position sur la piste est clairement la clé sur ce circuit. Et je pense que c'est ce qui a fait la différence."