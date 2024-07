Clash Hamilton-Verstappen : le verdict des commissaires

Les commissaires ont rendu leur verdict sur l'accrochage du 63e tour du Grand Prix de Hongrie 2024 entre Lewis Hamilton et Max Verstappen en décidant de ne pas infliger de sanction à l'un ou l'autre des pilotes, tout en indiquant dans leur justification que le Britannique aurait pu "faire plus" pour éviter la collision.

Voici la justification dans son intégralité : "À l'approche du virage 1, la voiture 44 [Hamilton] et la voiture 1 [Verstappen] ont toutes deux dépassé la voiture 23 [Alexander Albon]. La voiture 44 est revenue sur la ligne de course avant la zone de freinage et a commencé à tourner dans le virage 1. La voiture 1 a abordé le virage plus rapidement que lors des tours précédents (en raison du DRS) et a freiné au même endroit que précédemment."

Le pilote de la voiture 44 aurait pu faire plus pour éviter la collision.

"Le pilote de la voiture 1 a fait valoir que la voiture 44 avait changé de direction lors du freinage. Le pilote de la voiture 44 a déclaré qu'il suivait simplement sa trajectoire normale (ce qui a été confirmé par l'examen de la vidéo et de la télémétrie des tours précédents). Il est clair que la voiture 1 a bloqué ses deux roues avant à l'approche du virage 1, avant que l'impact ne se produise, mais qu'elle n'a pas suivi la trajectoire normale pour une manœuvre de dépassement typique.

"Le pilote de la voiture 44 a déclaré qu'il s'agissait d'un incident de course, tandis que le pilote de la voiture 1 a soutenu qu'il s'agissait d'un changement de direction au freinage. Les commissaires ne considèrent pas qu'il s'agisse d'un cas typique de 'changement de direction au freinage', même si nous estimons que le pilote de la voiture 44 aurait pu faire plus pour éviter la collision."

"En conséquence, nous déterminons qu'aucun pilote n'est principalement responsable et décidons de ne pas prendre d'autres mesures."

Le passage des commissaires ne change donc rien au classement final de l'épreuve, Hamilton ayant signé son 200e podium en franchissant la ligne d'arrivée en troisième place pendant que Verstappen a terminé cinquième.