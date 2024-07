Verstappen accuse Hamilton d'avoir bougé au freinage

En attendant que les commissaires, saisis pendant la course et qui devaient entendre les pilotes à partir de 17h50, rendent leur verdict, Max Verstappen estime que la responsabilité de l'accrochage avec Lewis Hamilton penche plutôt du côté du Britannique.

L'incident, survenu au 63e des 70 tours de course, a vu Verstappen tenter l'intérieur sur la Mercedes au premier virage, avant de bloquer ses roues au freinage, tirant tout droit et percutant avec son pneu arrière gauche la roue avant droite de Hamilton. Les deux pilotes ont pu finir la course malgré le choc et l'envolée de la Red Bull, le septuple Champion du monde conservant sa troisième place et le Néerlandais se contentant du cinquième rang.

Après la course, Verstappen s'est montré pour le moins agacé par la situation, estimant que l'incident est dû à un mouvement de Hamilton au freinage. Le triple Champion du monde a même fait référence aux critiques qu'il a subies après l'Autriche pour des mouvements au freinage dans sa lutte face à Lando Norris, même s'il faut rappeler qu'il n'avait pas été pénalisé ou même averti pour cela à l'époque.

"En Autriche, on m'a beaucoup fait chier en disant que je bougeais au freinage, bla bla bla", a-t-il lancé au sortir du cockpit, avant de raconter : "Je positionne ma voiture au début de la manœuvre et je la maintiens en ligne droite. Aujourd'hui, au freinage, il a continué à tourner vers la droite et c'est aussi pourquoi j'ai bloqué [les roues], parce que je me suis engagé dans la manœuvre, mais j'ai vu que la voiture à l'extérieur continuait à venir vers moi. Sinon [sans ma réaction], on aurait eu un accident. J'ai dû arrêter la voiture et c'est pourquoi j'ai bloqué."

Interrogé sur le sujet par ORF, Helmut Marko, conseiller Red Bull et proche du clan Verstappen a déclaré : "À la fin, Max a entamé une manœuvre de dépassement, mais la voiture n'était pas hors de contrôle. Si Hamilton ne l'avait pas catapulté en l'air avec la roue avant, il aurait tout eu sous contrôle."

Quant à Christian Horner, le directeur de l'écurie, il s'est montré plus partagé sur le sujet, évoquant comme Lewis Hamilton un "incident de course" au micro de Sky Sports : "Je dirais que c'est un incident de course, pour être honnête. Je serais déçu qu'il en ressorte quelque chose [de la part des commissaires]."

Avec Ronald Vording, Haydn Cobb, Sönke Brederlow et Sam Hall