Hamilton sur le clash avec Verstappen : "Un incident de course"

C'était un classique de la saison 2021, mais ses résurgences font toujours recette : Max Verstappen et Lewis Hamilton sont allés au contact lors du Grand Prix de Hongrie 2024 de F1. Cette fois, c'était dans le cadre de la bataille pour la troisième place.

Le Néerlandais, qui était revenu fort en pneus mediums dans le dernier relais en s'arrêtant une dizaine de tours après Hamilton en durs, a tenté de faire l'intérieur au Britannique dans le premier virage du 63e tour. Le contact a envoyé en l'air la Red Bull, qui a tout de même pu finir la course, mais en cinquième place seulement.

Les commissaires n'ont pas tardés à être saisis et l'incident est actuellement jugé, les deux pilotes ayant été convoqués à 17h50 au bureau des officiels. Malgré le choc, Hamilton a pu terminer le GP au troisième rang, pour ce qui pourrait être son 200e podium en carrière s'il n'écope pas d'une sanction.

Si son adversaire a estimé à la radio qu'il avait bougé au freinage, le septuple Champion du monde a de son côté plutôt l'air de pencher pour un simple incident de course : "En fin de compte, nous n'avions pas le rythme des McLaren, ni celui des Red Bull."

VIDÉO - L'accrochage entre Max Verstappen et Lewis Hamilton au GP de Hongrie

"Mais nous avons réussi à nous accrocher au début de la course. C'était très difficile de tenir et de faire durer les pneus. Et évidemment, la bataille serrée que nous avons eue à la fin était assez décoiffante. Mais c'est la course automobile. Je suis vraiment heureux et reconnaissant pour les points. Un grand merci à l'équipe."

Interrogé dans le parc fermé par Nico Rosberg, son ancien équipier de Mercedes devenu consultant TV, qui lui a demandé s'il estimait que la bataille avait été "éprouvante pour les nerfs", Hamilton a répondu : "Ce n'est pas éprouvant pour les nerfs. Je pense que lorsque vous voyez la vitesse à laquelle ils ont comblé l'écart dans certains virages, vous vous marrez parce que ce n'est pas quelque chose que je peux faire."

"En particulier dans le dernier secteur, ils étaient très forts, tout comme les McLaren. Je veux dire que je l'ai vu arriver de très loin et qu'il a pu freiner beaucoup plus tard que moi. Mais il l'a tenté l'intérieur, je n'ai pas bougé, il a accroché la roue et il est passé par-dessus. Je pense donc qu'il s'agit d'un incident de course."

Avec Alex Kalinauckas