Alpine confirme un "projet" pour cesser de fabriquer ses moteurs F1

Au moins de juin, Motorsport.com révélait que l'équipe Alpine pourrait cesser d'utiliser un moteur conçu en interne, par Renault, et s'associer à un autre motoriste à partir de la saison 2026, alors que le constructeur français planche pourtant sur le développement d'un nouveau groupe propulseur répondant au futur règlement.

Après plusieurs semaines de doute, le projet a été confirmé en interne. Il vise à développer la marque Alpine en s'appuyant sur les compétences de Viry-Châtillon, où Renault développe et fabrique les moteurs, ce qui ne permettrait plus de consacrer des ressources à la Formule 1 sur ce site. Bruno Famin a pour la première fois publiquement confirmé les intentions d'Alpine ce vendredi.

"Nous avons présenté un projet", a confirmé celui qui est Team Principal jusqu'à la fin de mois d'août et va rester patron de la structure de Viry-Châtillon. "En fait, le projet n'est pas l'unité de puissance, le projet est beaucoup, beaucoup plus gros que ça. C'est un projet de transformation au niveau de la marque Alpine. Vous savez, la marque Alpine a un gros, gros projet de développement avec sept nouveaux modèles lors des prochaines années, avec une technologie de pointe, c'est très, très ambitieux de bâtir cette nouvelle marque de sport et de la faire connaître hors de France, partout dans le monde."

"Le projet, qui a été présenté au début de la semaine aux représentants du personnel de Viry-Châtillon, consiste à réallouer les ressources d'un côté à l'autre, l'un étant le développement de l'unité de puissance en Formule 1, qui est fabriqué à Viry, pour dédier ces ressources et ces compétences au développement de nouvelles technologies pour la marque, pour le nouveau produit de la marque."

Pierre Gasly Photo de: Andy Hone / Motorsport Images

"Ensuite, l'une des conséquences du projet, s'il est accepté, serait qu'Alpine F1 Team achèterait un groupe propulseur au lieu de développer le sien. Par la suite, nous aurions plus de ressources pour développer la marque, et un groupe propulseur différent pour l'équipe de Formule 1."

La Formule 1 reste un projet clé pour la marque Alpine. C'est grâce à la Formule 1 que nous voulons développer la notoriété de la marque à travers le monde.

Ce changement de politique ne doit donc pas être vu comme une volonté de se détourner de la F1 selon Famin : "La Formule 1 reste un projet clé pour la marque Alpine. C'est grâce à la Formule 1 que nous voulons développer la notoriété de la marque à travers le monde, ce qui reste le projet. C'est juste une redistribution des ressources pour mieux développer la marque, en se basant toujours sur le pilier des sports mécaniques, ou surtout sur la Formule 1 pour développer la notoriété."

Alors que des rumeurs évoquaient un potentiel passage au moteur Mercedes dès l'an prochain, Famin a précisé que le projet présenté prévoit une transition à partir de 2026, à l'occasion de la nouvelle règlementation moteur... et que Mercedes n'est pas la seule possibilité. Rien n'est validé pour le moment, le projet de transition de Viry-Châtillon devant d'abord être entériné.

"Nous discutons avec différents fabricants d'unités de puissance. Pour le moment, naturellement rien n'est fait parce que c'est un projet à suivre. Vous savez, en France, avec les syndicats, il y a un processus social très strict à suivre, et nous le suivrons très strictement. Nous ne pouvons prendre aucune décision avant la fin de ce processus. On parle à plusieurs constructeurs mais nous ne pouvons rien signer avant la fin de ce processus."

Famin a évoqué un processus "assez rapide" et qui verra "chaque employé recevoir une proposition d'emploi", naturellement différente des postes actuels. "Il n'y aura aucun licenciement", a-t-il promis, souhaitant une transition "aussi peu douloureuse que possible" pour le staff de Viry-Châtillon.

Avec Oleg Karpov