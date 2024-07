Ce que Mercedes attend d'Antonelli pour son avenir en Formule 1

Actuellement sixième du championnat de Formule 2, Andrea Kimi Antonelli est le pilote qui a récolté le plus de points sur les deux dernières manches du championnat en Grande-Bretagne et en Hongrie. Il a tout d'abord remporté sa première course sprint sous la pluie de Silverstone avant de s'imposer en course principale le week-end dernier à Budapest.

Au cœur de toutes les discussions pour savoir qui récupèrera le baquet Mercedes laissé libre par Hamilton la saison prochaine, les doutes sur le pilote italien se sont effacés après sa première victoire en Hongrie et la manière dont cette dernière a été obtenue.

C'est d'ailleurs sur ce dernier point que Toto Wolff, directeur de l'équipe Mercedes, souhaite que le pilote Prema travaille. En effet, au-delà de ces derniers résultats, qui ne sont pas passés inaperçus au sein de l'équipe allemande, Wolff estime qu'Antonelli doit encore progresser et apprendre de ses erreurs afin d'être aussi bien préparé que possible.

Photo de: Prema Powerteam

"Kimi a fait du bon travail", a déclaré Wolff. "C'était une victoire dominante, avec deux gommes différentes, il était vraiment fort et c'était mérité. Nous n'avons jamais douté de son rythme mais il s'agit d'apprendre vraiment. Il a eu un développement très rapide, mais il faut apprendre la gestion des pneus et toutes ces choses. C'est pourquoi [sa victoire] lui a permis de s'affirmer."

Les deux victoires d'Antonelli permettent également à son écurie de Formule 2, Prema, de sortir la tête de l'eau. L'équipe italienne, habituée à jouer le titre constructeur, ne pointe qu'à la sixième place du classement général. Son coéquipier Oliver Bearman, qui pilotera pour l'écurie Haas en F1 la saison prochaine, connait également de grande difficultés à 51 points du protégé de Mercedes.

Il n'y a pas que le résultat qui compte

Après avoir remporté le championnat d'Europe de Formule Régionale 2023, Andrea Kimi Antonelli a directement atterri dans le championnat de Formule 2, sans passer par la case F3. Quand Lewis Hamilton a annoncé son départ chez Ferrari lors de l'intersaison, le nom du jeune pilote de 17 ans a été l'un des premiers à être cité pour devenir le successeur du septuple champion du monde.

Seulement, sans expérience en formules de promotion, beaucoup d'observateurs ont émis des doutes sur les capacités du pilote italien a être au volant d'une Formule 1 dès la saison prochaine. À l'aube de la manche hongroise, Antonelli a lui-même avoué qu'il ne savait pas s'il était prêt à faire ses débuts dans la catégorie reine, avant de déclarer :

"J'apprends encore beaucoup en F2. Je fais encore beaucoup d'erreurs et les détails qui comptent vraiment, je ne fais pas encore tout bien. Je veux juste être honnête".

Cependant, Toto Wolff a insisté sur le fait que les résultats en F2 ne sont pas forcément synonyme du talent des pilotes. Pour le directeur de l'équipe Mercedes, l'antichambre de la F1 est surtout le meilleur endroit pour faire des erreurs et en tirer des leçons tandis que les essais privés au volant d'une machine de la catégorie reine sont le meilleur moyen de savoir si un pilote est capable ou non d'avoir la vitesse nécessaires pour courir en Formule 1.

Andrea Kimi Antonelli au volant de la Mercedes W12

"D'une certaine manière, nous oublions parfois à quel point nous étions idiots à 17 ans", a déclaré Wolff lorsque les commentaires d'Antonelli lui ont été présentés. "Je peux vous dire clairement que mon manque de maturité ne m'aurait pas permis de prendre des décisions claires dans un domaine aussi compétitif."

"Donc, ce que j'aimerais voir de sa part, c'est qu'il fasse des erreurs, qu'il en tire des leçons et qu'il continue à guider l'équipe pour améliorer les performances de Prema, la gestion des pneus, la lecture de la course, la lecture du pneu. Et tout cela, il l'a fait. Maintenant, nous sommes prêts à voir s'il peut se concentrer à ce niveau, mais en F2, il est toujours difficile de juger. Ce que nous voyons dans les données du test en F1 est encourageant."

Avec cinq épreuves restantes et seulement 25 points de retard sur le top trois, le pilote Prema peut encore rêver d'intégrer le podium de la saison 2024, même si le titre, lui, est en train de s'échapper. Concernant la F1, de nouveaux essais sont prévus pour la semaine prochaine à Spa.

Avec Filip Cleeren et Jonathan Noble