Antonelli a bouclé son premier test en F1 avec Mercedes

Le tout jeune Andrea Kimi Antonelli a effectué cette semaine son premier test au volant d'une Formule 1, dans le cadre du programme d'essais privés mis en place par Mercedes. À 17 ans, l'Italien était en piste pendant deux journées complètes sur le Red Bull Ring, en Autriche, dans le baquet de la W12 de la saison 2021.

Si la réglementation de la catégorie reine interdit les essais des F1 actuelles dans le cadre de la réduction des coûts, rappelons qu'elle autorise les écuries à faire rouler autant qu'elles le veulent des monoplaces qui ont plus de deux ans. Parallèlement à sa première saison de Formule 2 qu'il dispute avec Prema, Antonelli bénéficie donc du roulage organisé par la firme à l'étoile avec son département historique. Une excellente manière, également, de poursuivre la préparation de son jeune protégé, dont le nom circule d'ailleurs parmi les candidats à la succession de Lewis Hamilton en 2025.

Au cours des deux journées, Antonelli a bouclé environ 500 km, soit plus d'une centaine de tours, le tout dans des conditions météorologiques qui n'étaient pas toujours optimales.

Andrea Kimi Antonelli au volant de la Mercedes W12.

"C'était une expérience incroyable, c'était vraiment génial de ressentir la puissance et l'appui aérodynamique", décrit le jeune pilote. "J'ai adoré chaque seconde. C'était vraiment très amusant et je tiens à remercier toute l'équipe pour son travail acharné."

"Nous avons fait un peu de travail de simulation et passé en revue quelques points importants avant la journée. C'était vraiment utile parce qu'une fois que j'étais en piste, je savais ce que l'équipe me disait à la radio. J'ai appris énormément au cours de ces deux journées, et ce sont des choses qui me seront très utiles lorsque je serai de retour dans une F2. Mais je dois continuer à travailler et à progresser."

Durant l'année, d'autres sorties de ce type sont programmées par Mercedes pour Antonelli. En attendant, la prochaine manche du championnat FIA F2 se déroulera le mois prochain à Imola, qui sera le premier circuit de la saison sur lequel Antonelli a déjà couru par le passé. Après les trois premiers meetings de la saison, l'Italien occupe la neuvième place du classement général.