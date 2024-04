Albon : Autant "rester chez soi" si Williams doit changer son approche

Alexander Albon et son coéquipier Logan Sargeant connaissent un début de saison difficile. Puisque Williams ne dispose toujours pas d'un troisième châssis et compte sur un nombre limité de pièces de rechange, chaque incident en piste a une incidence sur la suite du week-end des pilotes.

Ainsi, Sargeant a été contraint de renoncer au Grand Prix d'Australie pour qu'Albon, victime d'un crash aux essais, puisse prendre sa voiture. Lors de l'épreuve suivante, au Japon, le pilote américain a lui aussi eu un accident aux essais tandis que son coéquipier a fini sa course dans les barrières après un accrochage avec Daniel Ricciardo dans le premier tour.

Mais Williams a fait feu de tout bois pour le Grand Prix de Chine ce week-end, les deux voitures étant équipées du nouvel aileron avant introduit au Japon et celle d'Albon munie d'un carénage du Halo révisé. Bien qu'il soit conscient que le problème des pièces de rechange n'est pas encore totalement résolu, Albon estime que l'équipe ne peut pas se permettre d'altérer son approche.

Interrogé par Motorsport.com sur la difficulté de la situation actuelle, le pilote thaïlandais a répondu : "On pilote sans vraiment y penser, pour être tout à fait honnête. Évidemment, c'est présent mais dès que l'on commence à penser au manque de pièces, ou au manque de quoi que ce soit, on ferait mieux de rester chez soi."

Albon a endommagé son deuxième châssis de la saison au Japon. Photo de: Zak Mauger / Motorsport Images

"Il faut attaquer le week-end comme n'importe quel autre week-end. On ne peut pas le traiter différemment. Il faut être à la limite pour sentir ce qu'est la limite et il faut trouver un [bon] équilibre pour la voiture. C'est l'un de ces moments où il faut en quelque sorte bloquer son cerveau et piloter comme d'habitude."

En outre, Albon ne tarit pas d'éloges sur le travail abattu par Williams pour équiper les deux voitures d'autant de nouvelles pièces à Shanghai. "Ça a été un effort considérable", a-t-il affirmé. "Évidemment, nous avons été en difficulté avec les accidents et ce n'est pas un secret que nous l'étions déjà avant. Donc c'est un gros boulot, comme toujours, et nous devons compter sur l'équipe à Grove pour aller de l'avant, ce qu'elle fait en permanence."

"Et c'est très, très important, surtout à l'approche d'une course sprint. Avec tout ce qui peut arriver ce week-end, on veut être aussi bien préparé que possible. Des courses comme celle-ci, où il y a tant d'inconnu, sont une opportunité pour des équipes comme la nôtre."