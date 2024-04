Williams a réussi à "reconstituer un stock de pièces" avant la Chine

Après deux week-ends éprouvants à Melbourne et Suzuka, Williams a encore eu énormément de travail à Grove pour de nouveau réparer un châssis, cette fois accidenté au départ du Grand Prix du Japon dans l'accrochage entre Alexander Albon et Daniel Ricciardo. Malgré l'ampleur de la tâche, et même si le troisième châssis attendra Miami, l'écurie anglaise a tenu les délais et a même pu préparer davantage de pièces de rechange... ainsi que quelques petites évolutions pour la FW46.

"Les préparatifs pour le week-end se sont bien déroulés", rassure Dave Robson, responsable de la performance. "Les deux pilotes ont réalisé un travail productif au simulateur, et toute l'équipe a travaillé dur pour reconstituer notre stock de pièces. Malgré le travail en cours pour se remettre de l'usure récente, nous avons pu apporter une évolution aérodynamique pour ce Grand Prix. Alex utilisera un carénage revu du Halo, et les deux voitures auront le nouvel aileron avant que nous avions introduit au Japon."

Williams figure parmi les quatre écuries qui n'ont pas encore ouvert leur compteur en 2024 après les quatre premiers rendez-vous du championnat. Il faut désormais se confronter au premier week-end sprint, ce qui limite le travail préparatoire en piste, et ce malgré une visite sur un tracé de Shanghai qui n'a plus été arpenté par la F1 depuis 2019.

"Ces dernières semaines ont été difficiles pour l'équipe, mais tout le monde a travaillé sans relâche à l'usine pour nous remettre sur de bons rails et être prêts pour la Chine", rappelle Alexander Albon. "Je suis infiniment reconnaissant pour leur travail."

"Nous avons été très occupés au simulateur et nous avons travaillé dur pour mieux comprendre comment la voiture pourrait performer sur ce circuit, avec un premier secteur compliqué et l'une des plus longues lignes droites du calendrier. Vu que c'est un week-end sprint avec un temps limité en essais libres, nous mettrons l'accent sur le fait de tirer parti de ce format pour essayer de capitaliser sur ce roulage restreint."