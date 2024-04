Aston Martin n'était "pas convaincu" qu'Alonso veuille rester en F1

Aston Martin a récemment annoncé la signature d'un nouveau contrat pluriannuel avec Fernando Alonso, qui prolongera leur partenariat jusqu'à la nouvelle ère réglementaire de la F1, en 2026. Cependant, bien que les négociations entre les deux parties aient été simples, Mike Krack a redouté que l'expansion du calendrier et les exigences sans cesse croissantes de la F1 puissent pousser Alonso, qui fêtera ses 43 ans cette année, à quitter la discipline.

"Je n'étais pas convaincu", a expliqué le directeur de l'équipe à ce sujet. "Fernando a été très clair lorsqu'il a rejoint l'équipe [en 2023] sur le fait que le calendrier et les déplacements étaient épuisants, surtout si l'on veut faire les choses comme il les fait. Il n'y a pas de 99%. C'est pourquoi, avec le calendrier tel qu'il est, cela demande beaucoup d'énergie. Je pense qu'il l'a dit à maintes reprises : il n'y a pas de vie [à côté de la F1], soit on s'y consacre à 100%, soit on ne s'y consacre pas."

"Quand on voit comment il travaille, quand il est [dans le garage], comment il interagit, on voit qu'il n'est qu'à 100%. Et on comprend aussi que lorsqu'il dit qu'il n'y a pas d'autre vie à côté, c'est vrai. En prenant cela en compte, j'avais peur qu'il dise : 'Non, je veux faire autre chose dans ma vie'. J'ai été très heureux de voir qu'il aime la F1 plus que la vie privée."

Au cours des derniers mois, les rumeurs ont placé Alonso dans un baquet Mercedes ou Red Bull mais selon Krack, il n'y a eu aucun signe en interne que le double Champion du monde revienne sur sa promesse en ne donnant pas la priorité à Aston Martin.

"Fernando est un homme de parole", a-t-il affirmé. "Il nous a dit que ce qu'il avait communiqué à l'extérieur était la même chose que ce qu'il avait communiqué en interne. Il a dit : 'Je dois d'abord discuter avec moi-même et je dois décider si je veux continuer. Ensuite, si je veux continuer, je veux d'abord discuter avec Aston Martin'. C'est ce qui s'est passé. Et nous sommes très heureux que les choses se soient faites de cette manière."

Puisque l'incertitude règne en ce qui concerne la grille 2025, Krack avait convenu avec Alonso de prendre une décision rapidement : "Nous nous étions toujours fixé une date à laquelle nous voulions prendre une décision. Nous nous étions mis d'accord pour la prendre assez tôt. C'était vraiment bien de voir que tout le monde s'en est tenu à ce qu'il avait dit. Tout s'est donc passé comme nous l'avions prévu."

Le contrat d'Alonso étant signé, Krack s'attend désormais à ce que les efforts s'intensifient pour finaliser un nouvel accord avec son coéquipier, Lance Stroll. "La semaine dernière, il était surtout question de Fernando mais nous savons aussi qu'Aston Martin est la maison de Lance", a ajouté le directeur. "Nous le savons et l'ensemble du projet a toujours tourné autour de lui. Nous recherchons donc la continuité. J'ai toujours dit que c'était très important, alors nous verrons dans les prochaines semaines."