"GP2 engine !" : Honda et Alonso ont surmonté les frustrations passées

Avec la prolongation de contrat de Fernando Alonso chez Aston Martin, la perspective de revoir le double Champion du monde être motorisé par Honda à compter de 2026 va devenir réalité. Dix ans après, le pilote et la marque japonaise se retrouveront alors que leur précédente collaboration, chez McLaren, avait surtout été marquée par les difficultés et l'acrimonie. L'un des épisodes les plus fameux reste celui du message radio de colère et de frustration d'Alonso, comparant l'unité de puissance Honda à un "moteur de GP2" en pleine course du GP du Japon 2015.

Alors que d'aucuns voyaient dans l'arrivée de Honda une possible pierre dans le jardin d'une prolongation de contrat d'Alonso, les retrouvailles auront donc bien lieu. Plus encore, dans un entretien exclusif pour Motorsport.com, Koji Watanabe, le président du HRC (Honda Racing Corporation), explique que la relation a évolué très positivement depuis 2015-2017 et l'épisode du "GP2 engine".

"Lorsque j'ai travaillé avec lui de 2015 à 2017, la situation était très difficile pour Honda et l'équipe. C'était une période particulièrement frustrante de notre histoire, et il y avait des moments où notre relation était tendue. Mais je pense que nous sommes devenus plus forts parce que nous avons surmonté cette frustration. Alonso a également été très actif depuis. Je suis heureux que nous puissions surmonter cette expérience douloureuse ensemble et nous battre à nouveau pour la victoire. J'espère que nous pourrons viser le championnat ensemble et gagner ensemble."

Les discussions entre Alonso et le patron du HRC ont repris en fin d'année dernière, lorsque la perspective d'une nouvelle collaboration est apparue plus clairement. "J'ai parlé avec lui à Las Vegas", a-déclaré Watanabe. "À l'époque, il n'avait pas encore décidé de son prochain contrat. Mais Alonso est arrivé lorsque nous discutions avec Mike Krack, le directeur de l'équipe. Il nous a dit : 'Bonne chance' et 'S'il y a une opportunité, courons ensemble'. Nous avons juste échangé quelques mots."

Dans le cadre des négociations contractuelles d'Aston Martin avec Alonso, la possibilité qu'il subsiste une rancœur a été discutée, mais Honda affirme être heureux de pouvoir compter sur l'Espagnol : "Nous avons eu de nombreuses discussions avec Aston Martin concernant notre partenariat à partir de 2026", a ajouté Watanabe. "Durant cette période, nous avons également échangé nos opinions sur les pilotes et nous avons convenu avec Aston Martin qu'Alonso était sans aucun doute un pilote de premier plan."

"Aston Martin nous a demandé si cela posait problème à Honda qu'ils prolongent le contrat d'Alonso. La situation a été abordée à différents stades. Mais Honda n'a fait aucune demande à ce sujet. Dans tous les cas, il fallait naturellement discuter du type de line-up de pilotes dont nous avons besoin pour gagner, et c'est dans ce contexte que l'équipe a décidé de prolonger le contrat d'Alonso."

Avec Ken Tanaka et Jonathan Noble