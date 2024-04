La F1 révèle déjà son calendrier 2025 avec Melbourne en ouverture

Ce vendredi, la Formule 1 a dévoilé son calendrier 2025, après sa validation par le Conseil Mondial du Sport Automobile de la FIA.

Comprenant 24 dates, comme cette année, le programme de la prochaine saison de la discipline reine verra le retour de Melbourne en manche inaugurale de la saison, le 16 mars prochain, une première depuis 2019. Il faut se souvenir que le Grand Prix d'Australie aurait dû ouvrir la saison 2020, mais que l'éclatement de la pandémie de COVID-19 avait contraint à l'annulation de l'épreuve, quelques heures avant le début des Essais Libres 1.

Les manches en Océanie et dans l'Asie de l'est débuteront la saison, reléguant les épreuves du Moyen-Orient un peu plus tard que cette année, en avril, car le Ramadan se tiendra en mars l'année prochaine.

En dépit d'un calendrier globalement similaire à celui de cette année, la discipline met en avant des changements améliorant sa "fluidité" géographique, avec le Japon directement après Australie et Chine, un flot de course européennes à l'été puis la tournée des Amériques en automne avant la conclusion de la campagne au Moyen-Orient.

Contrairement à 2023 et 2024, c'est le GP de Hongrie qui clôturera la première partie de saison avant la trêve, échangeant sa place avec le GP de Belgique à Spa.

Il est à signaler qu'après une saison 2024 particulière sur ce plan, avec le Ramadan qui a poussé à l'organisation des deux premiers Grands Prix du jeudi au samedi, seul le GP de Las Vegas verra sa course être organisée le samedi l'année prochaine (même si elle aura lieu le dimanche matin en horaires européens). Bahreïn et l'Arabie saoudite retrouveront une course le dimanche.

Les lieux des sprints seront officialisés plus tard, tout comme la date et le lieu des essais hivernaux 2025.

Le calendrier F1 2025