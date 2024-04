Alonso a discuté avec d'autres équipes avant de prolonger

Avant d'acter sa prolongation de contrat avec Aston Martin, qui le verra être lié à l'écurie britannique jusqu'en 2026, Fernando Alonso a reconnu avoir pris part à des discussions plus ou moins avancées avec d'autres écuries. Son avenir était l'un des points importants de la "silly season", avec un intérêt potentiel évoqué chez Red Bull ou Mercedes.

"J'ai également parlé à d'autres gens", a-t-il expliqué après l'annonce de sa prolongation. "C'est normal. Lorsque vous entamez des négociations, vous devez faire la part des choses et tenir compte du marché, mais vous devez également écouter les autres, c'est juste un processus normal. Et je pense qu'il est juste d'écouter toutes les propositions et de voir comment le marché évolue."

Je me suis senti le plus désiré chez Aston Martin.

"Mais je ne sais pas. Dans ma tête, Aston était quelque chose de logique. Et en fin de compte, c'était aussi la meilleure [option] et la plus... Je me suis senti le plus désiré chez Aston Martin, toutes les autres contreparties n'étaient que légères. Et je ne suis jamais arrivé à des conclusions contrastées ou quelque chose comme ça. [Avec les autres] il fallait peut-être plus de temps ou ce genre de choses, alors que chez Aston, il y avait un désir clair de travailler ensemble, qui était le même que le mien. C'est pourquoi cela a été très facile."

Questionné plus encore sur ces discussions, il a ajouté : "Je ne serai pas trop précis sur les équipes avec lesquelles j'ai parlé, parce que ce n'est pas le plus important désormais. Et je pense que c'est un jour pour Aston Martin et un jour de bonnes nouvelles pour Aston. Mais oui, il s'agit de discussions normales."

"Vous savez, c'est la même chose pour les équipes lorsqu'elles cherchent un pilote. Elles contactent tout le monde, vous devez connaître leur position et la situation contractuelle, même quand elles ne sont pas très intéressées. Elles veulent toujours tout savoir. Pour moi, c'était la même chose, mais sans objectif précis. La première priorité était Aston."

Alonso et Hamilton, les deux quadragénaires de la F1 à partir de 2025.

Le contrat avec Aston Martin, si tout va bien, conduira Alonso à piloter en Formule 1 à l'âge de 45 ans lors de la seconde partie d'année 2026. Il ne pense pas subir de baisse de performances due à l'âge mais affirme qu'il sera le premier à le reconnaître si tel était le cas : "C'est vrai, j'aurai 45 ans ou plus et je continuerai à courir. Si un jour, je sens que je ne suis pas motivé, ou si un jour je sens que je ne suis pas en forme pour la course, je pense que j'ai une relation très honnête avec Aston et je serai le premier à dire que j'ai peut-être perdu ceci ou cela. Nous trouverons des solutions."

"Mais je ne vois pas cela arriver dans les prochaines années. Comme je l'ai dit au Japon, l'un de mes meilleurs Grands Prix s'est peut-être produit il y a seulement cinq jours. Je me sens bien. Je me sens fort. Je ne vois donc aucun problème... Et Lewis [Hamilton] fêtera ses 40 ans l'année prochaine, en janvier. Alors oui, au moins je ne serai pas le seul dont vous parlerez à avoir plus de 40 ans - peut-être qu'il y aura d'autres pilotes [comme nous à l'avenir]."

Avec Oleg Karpov