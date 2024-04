Shanghai restaure son circuit avant le retour de la F1

Le Championnat de Formule 1 fera son grand retour sur le circuit de Shanghai la semaine prochaine pour la réintroduction du Grand Prix de Chine, cinq ans après sa dernière apparition au calendrier en 2019. Ce retour sera d'autant plus intéressant qu'il s'agira de la première fois que les monoplaces à effet de sol y rouleront.

La génération actuelle de Formule 1 introduite après le changement de règlement technique de 2022 est, en effet, plus sensible aux bosses. Des irrégularités qui sont monnaie courante sur le circuit chinois construit sur un site marécageux où les mouvements du sol sont fréquents.

Conscients du problème et de la nécessité d'y remédier, les promoteurs du circuit ont donc effectué des réparations à divers endroits du tracé. À la suite d'une inspection de la FIA réalisée fin 2023, Shanghai s'est associé à la société d'ingénierie et d'architecture de Herman Tilke afin de rénover les zones de la piste qui posaient problème.

Cependant, les équipes de F1 restent très incertaines concernant les performances de leurs monoplaces sur le tracé, en raison du peu de données disponible sur les caractéristiques de la surface de la piste. Pour compliquer le tout, le Grand Prix de Chine sera le premier week-end sprint de la saison. Même si le format de ces courses à changé cette année et que les écuries ont maintenant deux parcs fermés et la possibilité de changer leurs réglages pendant le week-end, elles ne disposeront que d'une seule séance d'essais libres le vendredi matin.

Daniel Ricciardo devant Sergio Pérez, Nico Hülkenberg, Romain Grosjean et le reste du peloton lors du GP 2019. Photo de: Jerry Andre / Motorsport Images

Simone Berra, l'ingénieur en chef de Pirelli F1, a récemment expliqué que le Grand Prix de Chine serait abordé comme un rendez-vous totalement nouveau, puisque les précédentes connaissances au sujet du circuit ne sont plus vraiment d'actualité.

"C'est comme un nouveau circuit, honnêtement", a déclaré Berra, interrogé par Motorsport.com sur le retour en Chine. "Parce que nous avons de nouvelles voitures, de nouveaux pneus avec les jantes de 18 pouces. Le circuit n'a vraiment pas été utilisé pendant cinq ans, il n'a été exploité que pour une course par an ou quelque chose comme ça. [La piste] sera donc très verte et assez sale, même s'il est évident qu'elle sera nettoyée."

"Et nous devons comprendre, en analysant le tarmac avant l'événement, comment il a changé. Dans le passé, il était assez rugueux [selon nos mesures]. Nous devons comprendre comment le vieillissement s'est produit ces dernières années. Il n'y a donc pas beaucoup de données, et même pour les équipes, ce sera un grand défi, pas seulement pour nous, mais probablement encore plus pour elles."

Les autorités de Shanghai travaillent également sur la construction de nouvelles tribunes pour accueillir les spectateurs toujours présents en grand nombre pour l'événement, même si certaines zones ne seront pas prêtes à temps pour la course de cette année.