Alonso prolonge son contrat avec Aston Martin F1

L'écurie Aston Martin a annoncé ce jeudi soir la prolongation du contrat la liant à Fernando Alonso pour plusieurs années. L'engagement précédent courait jusqu'à la fin de saison 2024, un terme proche qui avait participé à de nombreuses spéculations autour de l'avenir de l'Espagnol, qui s'écrira donc bien avec le constructeur basé à Silverstone, au moins jusqu'à la fin 2026.

Cela signifie, au-delà de la fin de rumeurs comme l'arrivée du double Champion du monde chez Red Bull, Mercedes ou d'une éventuelle retraite, qu'il s'est engagé avec l'écurie dirigée par Lawrence Stroll au moins pour la première année de la nouvelle réglementation technique et donc pour la première saison de l'alliance d'usine avec Honda, qui domine actuellement la F1 en motorisant Red Bull. Si tout se passe bien, Alonso courra en F1 jusqu'à 45 ans, au moins.

C'est via un simple communiqué sur lequel était inscrit une seule phrase attribuée à Alonso, "I'm here to stay" ("Je suis là pour rester"), reprise dans les visuels sur les réseaux sociaux, que l'équipe a annoncé cette nouvelle.

"Assurer l'avenir à long terme de Fernando avec Aston Martin est une excellente nouvelle", a déclaré Mike Krack, le directeur de l'écurie britannique. "Nous avons construit une solide relation de travail au cours des 18 derniers mois et nous partageons la même détermination à voir ce projet aboutir. Nous avons été en discussion constante au cours des derniers mois et Fernando a été fidèle à sa parole : lorsqu'il a décidé qu'il voulait continuer à courir, il s'est d'abord adressé à nous. Fernando a montré qu'il croyait en nous, et nous croyons en lui."



"Fernando a soif de succès, il pilote mieux que jamais, il est plus en forme que jamais et il se consacre entièrement à faire d'Aston Martin une force compétitive. Cet accord pluriannuel avec Fernando nous emmène jusqu'en 2026, date à laquelle nous commencerons notre partenariat d'usine avec Honda pour les unités de puissance. Nous sommes impatients de créer d'autres souvenirs incroyables et de remporter de nouveaux succès ensemble."

Dans le cadre d'une "silly season" (la saison des transferts) qui avait débuté très tôt suite à l'annonce de l'arrivée de Lewis Hamilton chez Ferrari l'année prochaine début février, la prolongation de l'engagement d'Alonso chez Aston Martin est un élément important du jeu de billard à plusieurs bandes qui tombe, puisque cela signifie a priori qu'aucun baquet ne sera disponible dans l'écurie dans un avenir proche, Lance Stroll ne semblant pas être menacé.