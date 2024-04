Aston Martin : "Notre plan A, B et C, c'est Fernando Alonso"

Depuis l'annonce début février du départ de Lewis Hamilton de Mercedes et de son arrivée chez Ferrari en 2025, le marché des transferts de la Formule 1 s'agite dans tous les sens alors que le baquet du Britannique n'est pas le seul qui sera potentiellement libre au terme de la saison 2024. L'autre point d'intérêt, encore plus intéressant sportivement, se trouve du côté de Red Bull, où Sergio Pérez est en fin de contrat.

Dans ce contexte, de nombreux noms ont circulé dans le jeu de chaises musicales qui s'est mis en place. Parmi ceux-ci, celui de Fernando Alonso est évidemment l'un des plus évidents. Le double Champion du monde, qui aura 43 ans au début de la prochaine saison, est libre en fin d'année et est un candidat naturel aux deux baquets cités précédemment, et serait même selon certaines rumeurs une priorité de Christian Horner, le directeur de Red Bull. Encore faut-il qu'il décide de poursuivre sa carrière.

Proche d'Alonso et ambassadeur de l'écurie Aston Martin en F1, Pedro de la Rosa s'est exprimé sur le sujet, assurant que la structure britannique est à même de convaincre l'Espagnol de rester et n'a d'ailleurs pas d'autre ambition à ce jour : "Le plus important, c'est de lui donner des raisons de rester avec nous, en lui offrant la meilleure voiture possible", a-t-il déclaré dans l'émission El Larguero sur la radio Cadena SER. "Le travail avec Fernando se passe très bien et il est très content de l'équipe."

Fernando Alonso avec Pedro de la Rosa et Mike Krack.

"Nous voulons absolument qu'il reste avec nous", a-t-il ajouté. "Avoir un atout comme Fernando dans une équipe de F1 est très important. Avec des résultats comme ce week-end [la sixième place de Suzuka] et l'amélioration de la voiture, nous lui donnerons plus de raisons de nous choisir."

Interrogé sur la recherche d'un potentiel remplaçant en cas de départ, De la Rosa a insisté : "Au sein de l'équipe, nous n'envisageons pas de scénario différent. Nous travaillons pour que Fernando reste et nous travaillons comme s'il allait rester. Il n'y a pas de plan B. Notre plan A, B et C, c'est Fernando. Nous ne cherchons pas ailleurs. L'équipe est très heureuse de Fernando et de Lance [Stroll]."

"L'équipe donne tout. Nous avons apporté quelques petites améliorations à Suzuka et nous avons un programme de développement très intéressant et ambitieux pour les prochaines courses. C'est l'arme la plus importante pour convaincre Fernando que la voiture va s'améliorer et que nous serons de plus en plus compétitifs."