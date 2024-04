Aston Martin réagit au message radio alarmiste de Stroll

Après des qualifications décevantes et une 16e place sur la grille de départ, Lance Stroll était condamné à remonter dans la hiérarchie lors du Grand Prix du Japon pour espérer inscrire des points. Las, le Canadien a terminé la course au 12e rang. Dans la dernière partie de l'épreuve, alors qu'il était en lutte avec Yuki Tsunoda, il a même exprimé sa frustration à la radio face à la vitesse de pointe affichée par le pilote VCARB.

"C'est incroyable à quel point notre vitesse est mauvaise dans la ligne droite", a-t-il lancé, dans ce qui ressemblait à un mélange entre rire et frustration. "On dirait qu'on est dans une autre catégorie !" Un message qui n'est pas sans rappeler le célèbre "Moteur de GP2 !" lancé par Fernando Alonso, à l'époque de McLaren-Honda, lors du GP du Japon 2015, dans cette même ligne droite.

Toutefois, bien loin de souffrir d'un moteur en manque de performance ou d'une monoplace générant trop de traînée (l'un des axes de travail de l'écurie à l'intersaison), Aston Martin a pointé une raison bien plus simple et circonstancielle. Mike Krack a ainsi expliqué que l'illusion d'une vitesse de pointe en berne venait du fait que les pilotes autour de Stroll disposaient de bien meilleurs pneus, et donc d'une meilleure traction en sortie de virage leur permettant d'atteindre leur vitesse de pointe plus rapidement.

Lance Stroll devant Kevin Magnussen et Valtteri Bottas. Photo de: Sam Bloxham / Motorsport Images

"C'est quelque chose que j'ai étudié", a déclaré le directeur d'équipe luxembourgeois, interrogé par Motorsport.com. "Ce que l'on constate dans le peloton, c'est qu'il y a de très petites différences au niveau de la performance en ligne droite. Mais à divers moments de la course, les conditions pneumatiques sont différentes et l'accélération en sortie de virage est différente."

"Je pense que beaucoup de ces commentaires proviennent de ces situations. Si vous regardez les données concernant la puissance, vous voyez que toutes les voitures sont très, très proches les unes des autres. Mais concernant l'état des pneus à différents points de la course, il y a des décalages de 10-12-15 tours, et en conséquence vous accélérez complètement différemment."

Il est à noter que, lors de la course, la vitesse de pointe de Stroll et Tsunoda était quasiment similaire. Au radar situé dans le secteur 2, dans la pleine charge menant au 130R, le Japonais a ainsi été mesuré à 304,8 km/h contre 303,4 km/h pour le pilote Aston.

Avec Jonathan Noble