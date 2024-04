Russell explique le message radio sur son casque

En raison de la détérioration des conditions de roulage en piste, le sujet de l'air sale, à savoir les turbulences dans la masse d'air créées par le passage d'une Formule 1, est revenu sur le devant de la scène. La réglementation technique mise en place en 2022 visait à corriger une grande partie des problèmes qui avaient été constatés lors des campagnes précédentes, toutefois à la troisième saison de ce corpus de règles, les écuries ont appris à jouer avec sans pour autant l'enfreindre.

Si cette question est souvent abordée au moment d'évoquer la difficulté de plus en plus grande à suivre une autre voiture de près, notamment en virage, George Russell a pour sa part évoqué un autre phénomène. En effet, un message radio durant le GP du Japon a mis en lumière l'impact de ces turbulences sur son casque, dont il avait l'impression qu'il était en train de "s'envoler".

Interrogé par Motorsport.com après la course de Suzuka, terminée à la septième place et avec son casque, le Britannique a expliqué : "C'est un peu un thème récurrent cette année. Je n'ai aucun problème avec les casques lors des essais et des qualifications, mais dès que nous arrivons en course, avec toutes les turbulences et les voitures autour, il y a beaucoup de vibrations et je me débats un peu avec ça. Les voitures sont vraiment plus difficiles à suivre ces derniers temps qu'elles ne l'étaient dans le passé."

Outre des problèmes de casque, Russell a également rapporté des vibrations au niveau de la direction de sa Mercedes W15 au cours du GP : "Oui, je ne sais pas trop d'où ça vient", a-t-il expliqué après coup. "Il se peut que ce soit un petit plat [sur un pneu], il faut que je vérifie."

George Russell a bien terminé la course avec son casque sur la tête. Photo de: Andy Hone / Motorsport Images

En dépit de ces menus problèmes, Russell a terminé à la septième place, en dépassant notamment Oscar Piastri dans l'ultime tour de course. La lutte entre les deux pilotes avait auparavant culminé avec une séquence où, après une attaque du Britannique à l'intérieur dans la dernière chicane, un contact avait eu lieu et l'Australien avait dû couper le virage ; une enquête a été ouverte à l'encontre de Russell, mais il a échappé à toute sanction.

"C'était une bonne course, une belle bataille. Évidemment, j'ai tenté un plongeon un peu tardif sur lui. J'ai eu l'impression de lui laisser suffisamment de place, mais il y a eu un contact au niveau de la corde. J'ai été un peu surpris de le voir tirer tout droit, mais au final, j'ai réussi à le dépasser."

Revenant plus globalement sur sa course, Russell regrettait à la fois les mauvaises qualifications de samedi et le temps perdu derrière Lewis Hamilton lors du premier relais après le second départ : "C'était vraiment serré entre les quatre équipes derrière Red Bull ; il n'y a probablement qu'un dixième et demi ou deux dixièmes qui séparent six voitures en qualifications, et en fin de compte, on a l'impression de finir là où l'on a commencé. Nous avons donc eu une mauvaise journée hier et nous en avons payé le prix aujourd'hui."

"Je pense qu'il était logique de partir sur les pneus durs [après le drapeau rouge], cela nous a donné une certaine flexibilité. Mais j'ai perdu beaucoup de temps derrière Lewis au début. Une fois que nous sommes passés par les stands, le rythme était assez solide, au même niveau que celui de Charles [Leclerc] et de Lando [Norris]. Si nous étions partis quelques positions plus haut, la course aurait été différente."

Avec Adam Cooper

