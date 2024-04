Aston Martin s'inspire de Red Bull pour ses pontons évolués

Aston Martin a démarré la saison 2024 avec une monoplace pas aussi prometteuse en course qu'en qualifications, la faute à une gestion pneumatique difficile. Afin d'espérer concurrencer, dans le peloton des poursuivants de Red Bull, Ferrari ou McLaren, l'écurie travaille d'arrache-pied pour améliorer ce point en ce début de campagne.

Au Japon, l'Aston Martin AMR24 dispose de deux évolutions importantes dans des zones clés : une modification des pontons grandement influencée par l'orientation prise par Red Bull ainsi que des changements au niveau du plancher.

Interrogé sur ces évolutions, et notamment s'il s'agissait plus de viser de la performance pure ou une meilleure gestion des pneus, Fernando Alonso a répondu : "Je crois que les deux sont liés. Plus d'appui permettra également de remédier à la dégradation des pneus que nous connaissons."

"Jusqu'à présent, nous avons été très agressifs dans le développement de la voiture. [Il y a eu] une nouvelle pièce à Djeddah sur la suspension avant, une modification de l'aileron avant en Australie et maintenant un nouveau package. À chaque course, nous avons piloté une voiture différente, ce qui est un bon indicateur de ce que nous voulons réaliser cette année, à savoir être très agressifs en dehors de la piste."

"L'année dernière, nous avons appris une leçon : nous avons très bien commencé, puis nous n'avons pas suffisamment modifié la voiture, ce qui s'est avéré douloureux dans la deuxième partie de la saison. Cette année, nous espérons être un peu plus forts dans la seconde moitié de la saison que dans la première. Mais nous verrons bien."

Ce qui change sur l'Aston Martin à Suzuka

Ponton et plancher de l'Aston Martin AMR24 à Suzuka.

Comme le montrent les images prises dans la pitlane de Suzuka, le nouveau ponton dispose d'une rainure creusée dans le coin supérieur avant de la carrosserie (flèches rouges ci-dessus). Cette caractéristique est similaire à celle que nous avons vue sur les Red Bull RB18 et RB19 et sur d'autres voitures lorsque certaines équipes ont opté pour une carrosserie type rampe.

Cela permet de modifier la circulation du flux d'air dans cette région, offrant un meilleur rapport entre le flanc et la surface supérieure du ponton, la longueur, la transition et la forme de la rigole étant également modifiées dans le cadre de cette évolution.

Plusieurs changements ont également été apportés à l'ailette de bord du plancher, tandis que le coin arrière du plancher a également été modifié. L'équipe a suivi une voie similaire à celle de ses concurrents, en supprimant la découpe et en utilisant une transition à bord lisse pour former la section du pont arrière (voir l'encadré ci-dessus pour comparaison).

L'ailette de bord est désormais beaucoup plus tordue derrière la section striée (flèche bleue ci-dessus), car des changements semblent également avoir été apportés à la géométrie du plancher en parallèle, à la fois sur la surface supérieure et, peut-être de manière plus cruciale, au niveau du dessous du plancher.

La section arrière de l'ailette de bord, qui se faufilait auparavant sous la découpe arrière du plancher, est maintenant repliée en une extrémité qui se rétrécit et suit les mêmes contours que la bordure du plancher.

Aileron avant de l'Aston Martin AMR24. Photo de: Giorgio Piola

Les modifications apportées à l'AMR24 au Japon font suite à l'introduction d'un nouvel aileron avant lors du Grand Prix d'Australie, dont la torsion des deux flaps supérieurs a été modifiée dans le sens de la longueur. Cette modification a également conduit l'équipe à retirer l'un des supports métalliques situés au centre du plus bas de ces deux flaps.

Avec Jonathan Noble