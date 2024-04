Hamilton : Vettel serait une "excellente option" pour Mercedes

Depuis l'annonce du départ prochain de Lewis Hamilton chez Ferrari en fin de campagne 2024, plusieurs noms sont apparus sur la liste des candidats potentiels au baquet Mercedes qui sera laissé libre. Max Verstappen, Andrea Kimi Antonelli mais aussi Fernando Alonso et Carlos Sainz ont été cités comme des successeurs potentiels.

Autre option qui avait été évoquée dans les premiers temps, celle d'un retour aux affaires de Sebastian Vettel, qui a quitté la discipline fin 2022. Cette piste s'est rapidement refroidie, toutefois ces derniers jours elle est revenue sur le devant de la scène suite au test de Vettel au volant d'une Porsche 963 LMDh mais également parce que le quadruple Champion du monde lui-même a reconnu avoir des contacts avec Toto Wolff.

Interrogé sur le sujet à Suzuka, Hamilton n'a pas caché que l'idée de voir Vettel sortir de sa retraite et lui succéder n'était pas pour lui déplaire : "J'aimerais beaucoup que Seb revienne. Je pense que ce serait une excellente option pour l'équipe : un pilote allemand, plusieurs fois Champion du monde, quelqu'un qui a des valeurs extraordinaires, qui va continuer à faire avancer cette équipe. J'adorerais qu'il revienne."

Interrogé sur l'idée de revenir à la compétition après plusieurs saisons en retrait, Hamilton espère pour sa part que tout départ sera définitif : "Je n'ai jamais envisagé de prendre une année ou deux de repos et de revenir ensuite. Quand je partirai, j'espère que ce sera pour de bon."

"C'est une discipline qui vous manquera toujours. C'est le plus grand sport au monde et c'est la plus grande expérience au monde. C'est un sentiment extraordinaire que de travailler avec un groupe de personnes pour gagner quelque chose, réaliser quelque chose. Il n'y a probablement rien qui puisse vous faire ressentir la même chose. Je n'ai demandé à aucun pilote [à la retraite] ce qui leur manquait, je ne peux que l'imaginer."

Lewis Hamilton et Sebastian Vettel lors du GP d'Espagne 2022.

Du côté de George Russell, qui attend de connaître l'identité de son futur équipier, l'idée d'un retour de Vettel, longtemps co-directeur du GPDA à ses côtés, est accueillie avec plaisir même s'il réitère être prêt à faire alliance avec n'importe qui.

"Sebastian est une personne formidable. C'est un quadruple Champion du monde et il est certain que sa personnalité manque sur la grille. Je pense qu'il est important que nous ayons les 20 meilleurs pilotes du monde qui se battent tous pour remporter des courses et des championnats."

"Je suis très heureux et ouvert à l'idée d'avoir n'importe qui comme coéquipier, qu'il s'agisse d'un champion du monde ou d'un débutant, cela ne change rien à ma façon de travailler. Tout le monde sera le bienvenu."

Avec Matt Kew