Red Bull, Hamilton, Mercedes : Vettel évoque les sujets chauds

Retraité de la F1 depuis la fin de saison 2022, Sebastian Vettel a beau se dire occupé par d'autres projets, il n'en demeure pas moins un observateur averti de la discipline, tout autant qu'un pilote que l'on lie encore à certains baquets. Récemment, il a fait l'actualité en participant à un test privé au volant d'une Porsche 963, voiture LMDh engagée en WEC.

Invité de l'émission de Kay Burley sur Sky Sports, le quadruple Champion du monde a été interrogé sur une variété de sujets, dont celui de la crise que traverse Red Bull depuis deux mois suite au déclenchement de l'affaire Horner. "Évidemment, beaucoup de choses ont été dites depuis le début de l'année. Je pense que dans ce genre de situation, il est toujours difficile de tout savoir. Et ce serait bien qu'il y ait simplement plus de transparence pour vraiment avoir une meilleure opinion."

"C'est toujours compliqué de lire une chose, puis une autre, puis le contraire. Et puis, vous savez, ça tourne en rond. Ce qui est dommage, c'est que Max [Verstappen] fait un excellent travail. L'équipe, un grand nombre de personnes dont je me souviens, fait un excellent travail en arrière-plan et on l'oublie quand le sujet tourne autour d'autre chose."

Dans ce contexte, que pense-t-il de la situation des femmes dans la discipline ? "Eh bien, la F1 est un... Elle est en train de changer, mais c'est un business vieux jeu à bien des égards. Tout d'abord, il n'y en avait pas beaucoup [quand j'ai débuté], mais les chiffres augmentaient. Entre le moment où j'ai commencé et le moment où je suis parti, il y avait beaucoup plus de femmes dans le paddock et beaucoup plus de femmes qui ne suivaient pas seulement la discipline, mais qui travaillaient aussi dans le sport. Je pense donc que c'est un changement positif. Mais, comme partout ailleurs, il y a encore des progrès à faire."

Sebastian Vettel et Christian Horner lors du GP du Japon 2023.

Vettel surpris par le choix de Hamilton

Sur un tout autre sujet, celui de l'arrivée future de Lewis Hamilton, l'un de ses grands rivaux, chez Ferrari, la question de la difficulté à remporter un titre mondial avec Ferrari lui a été posée, lui qui a échoué à le faire entre 2015 et 2020 : "C'est différent. Je veux dire, je n'ai pas réussi alors je pourrais dire oui [remporter un titre est plus dur avec Ferrari], mais c'est définitivement différent. L'ambiance est différente."

Puis au moment d'évoquer l'arrivée de Hamilton en rouge, il a déclaré : "J'ai été surpris, comme la plupart d'entre nous, mais, vous savez, c'est excitant. Il est évident qu'il cherche un nouveau défi et ce sera différent de le voir en rouge et dans une autre couleur." Et son entente avec Charles Leclerc ? "Charles est une bonne personne, Charles est facile à vivre. Il est très compétitif, mais Lewis l'est aussi.[...] C'est donc plus difficile à gérer pour l'équipe."

Questionné par la suite sur la possibilité de remplacer le septuple Champion du monde chez Mercedes, son nom ayant parfois été cité, Vettel reste sur sa ligne de conduite : "Je ne sais pas. Je veux dire, je continue... Il y a des choses qui m'enthousiasment. Bien sûr, quand j'en parle, mais il y a aussi des choses qui ne m'enthousiasment pas et je pense que quand j'ai arrêté... Le frisson, la vitesse, je pense que c'est surtout la compétition qui me manque. Piloter vite n'est pas... Ce n'est pas la seule chose, mais c'est vraiment la compétition [qui me manque]."

Pour autant, a-t-il été approché ? "Je parle à beaucoup de gens parce que je les connais", a-t-il lancé, énigmatique, avant d'ajouter : "Rien de très précis. Je veux dire, évidemment, ça me traverse l'esprit. J'y pense, mais ce n'est pas ma principale préoccupation. J'ai trois enfants à la maison. Je suis très occupé tous les jours. Il y a donc beaucoup d'autres choses qui me viennent à l'esprit."

"Je parle à Toto [Wolff, le directeur et PDG de Mercedes enF1]. Je ne sais pas si on peut dire que c'est Mercedes, mais à propos d'autres choses, vous savez, il y a des idées que j'ai, des événements que je planifie pour l'avenir. J'ai donc parlé à beaucoup d'autres directeurs d'équipe. Et pas seulement à propos de la compétition."