Pirro quitte son poste de responsable de l'académie McLaren F1

McLaren avait annoncé en 2023 le remaniement de son programme de développement de jeunes pilotes. Avec à sa tête Emanuele Pirro, l'écurie britannique avait rallié à sa structure le champion de F3 2023 Gabriel Bortoleto, la pilote de F1 Academy Bianca Bustamante, le jeune Américain Ugo Ugochukwu, et a signé le talent italien de Formule 4 Brando Badoer pour un an. Tous ces jeunes rejoignent donc le pilote d'Indycar Pato O'Wward et le pilote de réserve de l'écurie de F1, Ryo Hirakawa.

Pirro, qui avait été chargé de diriger le programme depuis sa restructuration, a annoncé mercredi son départ via ses réseaux sociaux. Selon Motorsport.com, l'Italien avait signé un contrat d'un an qui n'a pas été renouvelé par McLaren. Il devrait être remplacé par Stéphanie Carlin, récemment nommée directrice des opérations commerciales et ancienne directrice de l'équipe Rodin Carlin, engagée en F2, F3 et en F1 Academy.

Dans un post Instagram, Pirro a écrit : "Après une année de travail acharné et de satisfaction, je vais quitter le McLaren DDP. Avec l'équipe de Formule 1, j'ai pu mettre en place une structure pour aider à développer de jeunes pilotes talentueux et travailleurs pour en faire de futurs champions McLaren."

Pato O'Ward, McLaren, Emanuele Pirro Photo by: Jake Grant / Motorsport Images

"J'ai fait de mon mieux pour mener à bien cette tâche, en recherchant et en signant de jeunes stars qui, je le crois vraiment, peuvent inscrire leur nom dans les livres d'histoire."

"Je suis convaincu que les ressources internes qui dirigeront le DDP continueront sur ma lancée et aideront le programme à se développer, en apportant le type de soutien unique dont les pilotes en développement ont besoin, aux côtés du professionnalisme et de l'expérience des grandes équipes qu'ils représentent tous."

"J'ai fait de mon mieux pour transmettre les leçons apprises et les erreurs commises au cours de ma vie dans le sport automobile et je me retire maintenant pour laisser le programme battre de ses propres ailes, reconnaissant de l'opportunité qui m'a été donnée."

"Je souhaite le meilleur à Gabriel, Ugo, Bianca, Pato, Ryo et Brando, ainsi qu'aux futurs pilotes avec lesquels une collaboration a déjà commencé. Avec vous tous et vos concurrents, l'avenir de ce sport que j'aime tant est entre de bonnes mains. Je suis maintenant prêt à relever de nouveaux défis..."

McLaren a également annoncé, ce mardi, une nouvelle restructuration de son département technique. L'ex-ingénieur de Ferrari David Sanchez et l'écurie britannique se sont séparés seulement trois mois après la prise de fonction du Français, en raison d'un manque d'alignement sur la nature de ses fonctions.