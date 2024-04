McLaren dévoile une livrée spéciale pour le GP du Japon

Dans le cadre de l'opération "Driven by Change", en partenariat avec son sponsor BAT (British American Tobacco), qui détient la marque Vuse, McLaren a présenté la livrée qui sera utilisée ce week-end à l'occasion du Grand Prix du Japon 2024 de F1.

Conçue par l'artiste MILTZ et inspirée par l'Edomoji, une calligraphie traditionnelle japonaise, elle voit un dessin de dragon dans le ciel se matérialiser sur diverses parties de la MCL38 dont la boîte à air, les pontons ou encore l'aileron avant, dans un mélange de bleu et de blanc.

VIDÉO - McLaren présente sa livrée pour le GP du Japon

"Nous sommes ravis de faire venir 'Driven by Change' au Japon pour l'édition 2024 de la campagne, aux côtés de notre partenaire Vuse", a déclaré Louise McEwen, directrice du marketing de McLaren Racing. "Cette campagne, qui en est à sa quatrième année, a permis de mettre en valeur l'incroyable créativité de ces artistes talentueux et méconnus et de la présenter au monde entier sur nos voitures de course."

Quant à MILTZ, le créateur de cette livrée, il a ajouté : "Lorsque je suis devenu artiste indépendant, je n'aurais jamais pensé qu'une telle opportunité serait possible – c'est le plus grand projet international que j'ai jamais réalisé ! Alors que je continue à me faire connaître en tant qu'artiste, je veux que mes œuvres promeuvent les riches traditions de la culture de l'écriture japonaise, telles que l'Edomoji, mais avec une touche de modernité. De mon travail avec des entreprises locales au Japon à l'équipe McLaren en F1, il y a tant de belles histoires à raconter à travers l'art."