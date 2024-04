David Sanchez quitte McLaren trois mois après son arrivée

Trois mois seulement après avoir pris ses fonctions, David Sanchez quitte déjà McLaren. Il y a plus d'un an, l'équipe anglaise avait annoncé le recrutement de l'ancien responsable du concept du véhicule de Ferrari, dans le cadre d'une restructuration de son département technique. Après un long préavis, Sanchez a endossé son nouveau rôle au début du mois de janvier mais les choses ne se sont pas passées comme prévu.

Le Français devait s'inscrire dans une structure avec plusieurs dirigeants dans le département technique, en occupant le poste de directeur technique en charge du concept et de la performance de la monoplace. Les contours de ses fonctions ne correspondaient pas à ce qu'il avait envisagé, et les deux parties ont préféré se séparer.

"Après des discussions réfléchies entre David Sanchez et les dirigeants de l'équipe, il a été décidé mutuellement que David allait quitter l'équipe", précise Andrea Stella, team principal de McLaren. "Au cours de notre réflexion commune, il est apparu que le rôle, les responsabilités et les ambitions associées au poste de David n'étaient pas en cohérence avec les attentes au moment où il a décidé de nous rejoindre en 2023."

"En prenant acte de ce décalage, David et moi avons décidé qu'il était préférable de nous séparer maintenant, pour lui permettre de saisir d'autres opportunités qui tireront mieux parti de l'ampleur et l'étendue de ses remarquables compétences. Nous apprécions grandement et avec gratitude la contribution que David a apportée au cours de la période relativement courte qu'il a passée chez nous, et nous lui souhaitons le meilleur dans ses projets futurs."

David Sanchez a porté les couleurs de Ferrari avant de revenir chez McLaren Photo de: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Je suis reconnaissant pour l'opportunité d'avoir fait partie de cette équipe", a ajouté Sanchez. "Même si le rôle que nous avions envisagé ne correspondait pas à la réalité du poste que j'ai découvert, je pars avec du respect pour le leadership, de l'admiration pour l'implication de mes collègues, et avec de la reconnaissance pour l'ouverture et l'honnêteté avec lesquelles nous avons discuté et sommes arrivés à cette décision. Je souhaite à cette équipe de poursuivre sa réussite et de poursuivre son parcours vers le sommet de la grille, sa véritable place. Je suis impatient d'entamer mon prochain défi en F1."

Après avoir été aérodynamicien chez Renault au cœur des années 2000, Sanchez a fait un premier passage chez McLaren de 2007 à 2012. Il a par la suite rejoint Ferrari, où il a aussi travaillé sur l'aérodynamique, puis la performance dans son ensemble, ce qu'il devait également faire chez McLaren.

Une nouvelle direction technique annoncée

Lorsque l'écurie de Woking avait annoncé le recrutement de Sanchez, une nouvelle structure avait aussi été annoncée. James Key, jusqu'alors directeur technique, venait de partir et son poste devait être séparé en trois entités. Sanchez devait devenir directeur technique en charge du concept et de la performance de la monoplace, aux côtés de Peter Prodromou, directeur technique en charge de l'aérodynamique, et Neil Houldey, directeur technique en charge de l'ingénierie et du design.

Cet organigramme a été bousculé avant même d'être mis en place puisque quelques semaines après cette première annonce, McLaren a recruté Rob Marshall, ancien directeur de l'ingénierie de Red Bull, pour le nommer directeur technique en charge de l'ingénierie et du design, poste qui devait être occupé par Houldey. Marshall a lui aussi fait son arrivée au début du mois de janvier.

Rob Marshall en discussion avec Mark Webber à Melbourne Photo de: Mark Sutton / Motorsport Images

McLaren a annoncé ce mardi que finalement, Marshall a été nommé chef designer, qui semble le positionner au-dessus des autres membres, tandis que la direction technique à trois têtes va être maintenue. Prodromou reste en charge de l'aérodynamique et Houldey va récupérer le poste qui devait initialement être le sien, avec uniquement l'ingénierie dans l'intitulé de ses fonctions, le design revenant à Marshall.

Quant au rôle dédié à la performance qu'occupait Sanchez, il va être temporairement repris par Andrea Stella, qui gère l'équipe au quotidien mais qui a aussi un long passé d'ingénieur chez Ferrari puis McLaren, dans l'attente de trouver un nouvel ingénieur.

Cette structure technique complexe est mise en place dans une volonté de "constamment améliorer les capacités techniques" de McLaren selon Stella, qui cherche surtout "une meilleure efficience et une meilleure efficacité" dans le travail entre les ingénieurs.