VCARB doit donner à Ricciardo une F1 "avec laquelle il est plus à l'aise"

Après avoir vu son dernier temps de Q1 être effacé pour non respect des limites de piste, Daniel Ricciardo a pris le départ du Grand Prix d'Australie à une lointaine 18e position, pour s'y classer douzième à l'arrivée. À l'inverse, son coéquipier Yuki Tsunoda a atteint la Q3 pour la deuxième fois de la saison et a ouvert le compteur de points de VCARB en décrochant la septième place en course.

Et si Ricciardo subit d'ores et déjà la pression de Helmut Marko, conseiller spécial de Red Bull, l'Australien continue d'être soutenu par son équipe, comme l'a expliqué le directeur Laurent Mekies. "À vrai dire, nous devons lui donner une voiture avec laquelle il est plus à l'aise", a-t-il déclaré à Motorsport.com. "Yuki avait une voiture avec laquelle il était très à l'aise dès les EL1."

"Avec Daniel, nous n'avons probablement atteint ce stade qu'en qualifications et il faut construire à partir de ce point. Nous pensons que c'est ce qu'il a fait en course. Il était aussi rapide que les pilotes qui ont marqué des points. Nous aurions donc pu nous battre pour les points avec une meilleure position de départ. C'est un autre point positif à retenir, le fait que Daniel a également fait une très bonne course, même s'il partait derrière."

Quant à Peter Bayer, PDG de VCARB, il suggère que Ricciardo s'est montré trop dur envers lui-même dans la comparaison de sa performance au GP d'Australie avec celle de Tsunoda.

"Je pense qu'il a un peu mal interprété les données", a déclaré Bayer. "Nous avons discuté avec lui de ce que nous avons vu. En fin de compte, je retiens aussi du positif pour Daniel parce qu'il a retrouvé son rythme en qualifications."

"Je pense que s'il avait pu faire ce tour le vendredi, il aurait pu s'y appuyer. Et, honnêtement, je suis sûr qu'il aurait aussi été dans le top 10 lors des qualifications. Le dimanche, c'est difficile parce qu'en matière de trafic, de gestion de la course et de positionnement, c'est aussi un circuit où il n'est pas facile de dépasser. Honnêtement, il a fait un bon travail, un travail solide, et nous savons que nous pouvons construire sur ce que nous avons vu ici."