Ricciardo nie tout problème de confiance au volant

Daniel Ricciardo vit un début de saison 2024 très compliqué. Nettement dominé chez Visa Cash App RB par son coéquipier Yuki Tsunoda, il est encore en quête de ses premiers points après les trois premiers Grands Prix de l'année. Dans un contexte très incertain concernant au moins l'un des deux baquets Red Bull la saison prochaine, l'Australien pourrait déjà avoir grillé des jokers, alors que la pression mise par Helmut Marko devient palpable.

Devant cette situation, il assure néanmoins se tenir à l'écart de toutes les spéculations qui entourent son avenir, que ce soit à court ou long terme. Son baquet chez VCARB peut-il même être menacé avant l'été, alors que Liam Lawson trépigne forcément d'impatience ? Daniel Ricciardo assure ne pas y prêter attention, convaincu de pouvoir inverser la tendance.

"Je ne veux évidemment pas vous manquer de respect, mais je sais que je suis dans une sorte de processus actuellement", a-t-il lancé à la presse dans le paddock de Melbourne. "Et je dois me concentrer sur moi-même. Je pense que si je laisse entrer le bruit [des rumeurs], ça va me distraire sur le chemin que je suis en train de suivre. Je n'ai laissé aucun de ces trucs négatifs s'insinuer en moi."

"Je ne m'attendais pas à commencer la saison de cette manière", a-t-il ensuite admis. "L'année dernière à Budapest, j'ai piloté la voiture une journée avant, puis j'ai devancé Yuki en qualifications et j'ai fait une course solide, sans expérience. Avec une pré-saison complète et les courses de l'an dernier, je pensais franchement débuter beaucoup plus fort cette année. Il y a donc quelque chose qui m'échappe ; pas seulement à moi, certaines personnes s'interrogent."

"Je pense que l'essentiel est de garder le cap. Je n'ai pas la tête remplie de choses qui n'ont pas de sens, sincèrement je me sens bien. Malheureusement, les résultats ne me permettent pas de me sentir incroyablement bien. Mais au fond de moi, derrière le volant, je me sens bien, je suis enthousiaste et je veux continuer à courir. Et je suis certain que je trouverai quelque chose au fond de moi, et je crois encore que l'on trouvera peut-être un petit quelque chose sur la voiture."

Il ne s'agit pas d'une question de confiance.

Consultant spécial de Red Bull, Helmut Marko estime que le souci chez Daniel Ricciardo est d'ordre "mental", et l'Autrichien a également estimé qu'il avait besoin d'une monoplace dans laquelle il pourrait avoir davantage confiance. Néanmoins, l'intéressé écarte cette thèse à ce stade.

"Ce que je veux évidemment répéter à l'équipe, c'est qu'il ne s'agit pas d'une question de confiance", insiste-t-il. "Ce n'est pas comme si je me demandais ce que la voiture va faire quand je vais freiner ou que je vais tourner. Ce n'est pas ça. C'est simplement que j'ai l'impression, la plupart du temps, que je ne peux pas emmener assez de vitesse, et je vois que Yuki en est capable. Il faut voir ce que je peux faire de mieux. Et je pose aussi beaucoup de questions à l'équipe. C'est donc un processus à double sens."

"Je pense que l'on aura quelques nouvelles pièces à venir sur la voiture d'ici une ou deux courses. Je m'attends à ce que la situation évolue rapidement. Et avant que vous ne vous en rendiez compte, tout ira bien de nouveau. Je sais que je le dis en plaisantant, mais j'y crois ! J'y crois vraiment. J'espère que l'on va s'en sortir."