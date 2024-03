Pérez et Ricciardo désavantagés par leur âge pour le baquet Red Bull

La situation chez Red Bull pourrait presque inciter à croire que l'on ignore qui seront les deux pilotes de l'écurie l'année prochaine. Les récents événements autour de l'affaire Horner et de l'avenir de Max Verstappen ont semé le doute, tandis que le futur de Sergio Pérez demeure incertain au-delà de son engagement contractuel pour 2024. Néanmoins, Helmut Marko joue à Melbourne la carte du calme et de la sérénité.

D'abord parce que le consultant sportif de Red Bull se montre confiant quant au fait que Max Verstappen restera. "Globalement, je dirais que oui", répond-il sur le sujet au micro de Sky Deutschland. "Mais tellement de choses se sont déjà passées cette année. Tant qu'on lui donne une voiture compétitive, je ne pense pas que la moindre question se pose concernant son avenir. Les choses se calment, Dieu merci. Un jour ou l'autre, tout reprendra comme si de rien n'était."

La question de savoir qui devrait remplacer Pérez ne se pose pas vraiment.

Concernant le baquet qu'occupe Sergio Pérez depuis la saison 2021, la donne est plus complexe selon Helmut Marko. L'Autrichien a récemment mis un premier coup de pression sur les épaules de Daniel Ricciardo après son début de saison décevant chez VCARB, mais le champ des possibles est selon lui plus vaste. En premier lieu parce qu'il estime que le Mexicain répond aux attentes, et deuxièmement parce que Red Bull doit réfléchir à plus long terme.

"Sergio est dans une très bonne position pour le moment", estime-t-il. "Il a fait deux très bonnes courses. Il est deuxième du championnat. La question de savoir qui devrait remplacer Pérez ne se pose pas vraiment. Mais c'est une question d'avenir. Pérez n'est plus le plus jeune, tout comme Ricciardo. Et si l'on prend en compte d'autres aspects, un autre pilote pourrait certainement être inclus dans ce processus."

Helmut Marko fait évidemment allusion à Liam Lawson, aujourd'hui réserviste et âgé de seulement 22 ans. "Il doit d'abord monter dans la voiture et faire ses preuves, mais ce qu'il a montré lors de ses quatre premiers Grands Prix [cinq, ndlr] était très prometteur", avance-t-il avant d'évoquer la situation des deux autres candidats potentiels.

"L'enjeu est de taille pour [Tsunoda et Ricciardo]. Tous les deux espèrent décrocher une place chez Red Bull Racing et l'un d'entre eux devrait avoir une belle longueur d'avance sur l'autre. Mais pour l'instant, Ricciardo est un peu derrière. Disons que le rythme de Tsunoda en qualifications est bon. Mais en course, tous les deux sont trop lents. Je pense que marquer un point était possible sur chacun des deux premiers Grands Prix. C'est très difficile de marquer des points derrière les cinq top teams, et quand il y a une opportunité, on ne peut pas se permettre de faire des erreurs."