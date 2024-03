La clause secrète du contrat de Verstappen qui rend possible un départ

Il y a quelques mois, la perspective de voir Max Verstappen piloter pour une autre écurie que Red Bull en Formule 1 l'an prochain aurait semblé farfelue. Avec un contrat à long terme qui, en théorie, le lie à l'écurie jusqu'en 2028, et une nouvelle monoplace dominatrice entre les mains, il n'y avait aucune raison pour que le Néerlandais soit tenté d'aller voir ailleurs.

Mais dans la lutte de pouvoir qui a éclaté chez Red Bull pour le contrôle de l'écurie, à la suite des retombées de l'enquête sur Christian Horner, la situation a beaucoup changé. Les craintes de Jos, le père de Verstappen, de voir Red Bull "se déchirer" si Horner reste en place, ont déclenché des interrogations sur la possibilité pour le triple Champion du monde de rester à long terme s'il n'y a pas de changement à la tête de l'écurie.

Les choses ont ensuite pris une nouvelle tournure lors du Grand Prix d'Arabie saoudite, lorsque le pilote lui-même a averti qu'il quitterait probablement l'équipe si le conseiller en sport automobile de Red Bull, Helmut Marko, était licencié dans le cadre d'une enquête sur des fuites dans les médias. Les commentaires répétés qu'il a faits au cours du week-end de Djeddah ne laissent planer aucun doute sur le fait que son avenir chez Red Bull n'est assuré que si Helmut Marko est toujours là.

"Je pense que j'ai été très clair sur le fait qu'il devait toujours rester", a déclaré Verstappen à propos de Marko. "Chacun a son propre rôle, ce qui a toujours été le cas. Et, bien sûr, après la mort de Dietrich [Mateschitz], certaines de ces tâches ont été réparties. J'ai toujours indiqué qu'Helmut devait rester pour l'avenir, tant qu'il serait en vie. J'ai toujours été très clair à ce sujet, comme l'année dernière après le Qatar. Et j'espère que cela ne changera pas."

Max Verstappen Photo de: Shameem Fahath

Mais si les sentiments sont clairs, les contrats en Formule 1 sont des éléments suffisamment solides qui font que ce n'est pas aux pilotes de décider de quitter soudainement le navire parce qu'ils n'aiment pas certaines choses qui se passent au sein d'une équipe. Souvent, le seul moyen de résilier un contrat est d'appliquer des clauses de sortie spécifiques, qui ne peuvent être déclenchées que pour des raisons claires sur lesquelles les deux parties se sont engagées au moment de la signature de l'accord.

Parfois, ces clauses peuvent être activées sur la base des performances : un pilote est ainsi écarté s'il n'atteint pas un objectif spécifique, ou il peut être libéré si la monoplace n'est pas à la hauteur et n'obtient pas certains résultats. Il est également possible d'inclure des clauses de rupture qui offrent une liberté totale. Chez Mercedes, Lewis Hamilton disposait d'une clause de sortie dans son contrat initial de deux ans avec Mercedes pour 2024-2025, qu'il a activée pour pouvoir signer chez Ferrari l'année suivante.

Il arrive cependant que les clauses de rupture soient liées à des détails plus spécifiques, par exemple en offrant aux pilotes une porte de sortie en cas de changement au sein de la direction. Motorsport.com a connaissance d'autres contrats de pilotes qui ont inclus de telles spécificités. Dans le cas de Verstappen, il est apparu ces dernières semaines que le Néerlandais dispose effectivement d'une telle clause dans son contrat qui lui permettrait de se désengager si Marko est écarté.

Christian Horner et Helmut Marko. Photo de: Zak Mauger / Motorsport Images

Cela expliquerait pourquoi il a été si tranché dans ses commentaires en affirmant que si le vétéran autrichien n'était plus dans le projet Red Bull, son propre avenir s'écrirait probablement ailleurs. Mais ce qui est peut-être le plus intrigant concernant cette clause de sortie, c'est que, selon les sources, elle ne faisait pas partie du contrat original que Verstappen et Red Bull ont signé en 2022. Il semblerait plutôt qu'elle s'inscrive dans un avenant au contrat qui a été ajouté plus récemment.

Et plus curieux encore, des sources internes ont révélé que cet ajout au contrat original a été mis en place unilatéralement par les Verstappen et Marko sans que l'écurie Red Bull, ni Horner, ne soient au courant de quoi que ce soit à l'époque. Marko a pu le faire parce qu'il est l'un des deux directeurs de Red Bull Racing et qu'il est donc en mesure d'agir au nom de l'équipe.

L'existence de la clause n'a été découverte plus largement qu'au cours des dernières semaines, lorsque l'avenir de Verstappen est devenu un sujet de débat public et qu'elle a été mentionnée ouvertement. Red Bull a refusé de commenter comment ou quand cette clause s'est retrouvée dans le contrat, mais son apparition laisse penser qu'il s'agissait d'un moyen pour Marko de protéger sa position et pour Verstappen de s'assurer qu'il avait des garanties sur le management.

Cela signifie également que Verstappen dispose d'un moyen très clair de quitter Red Bull en cas de besoin, ce qui prouve que son discours sur sa loyauté à l'égard de Marko est réel. Comme il l'a dit récemment, l'organigramme de l'équipe est à ses yeux plus important que la voiture elle-même : "En définitive, c'est une question de relations et de communication au sein de l'équipe. Si des choses très importantes disparaissaient dans l'équipe, ce serait une situation impossible à gérer si cela devait se produire. J'ai toujours été très ouvert à ce sujet et tout le monde le sait".

Il n'est pas étonnant que des équipes concurrentes comme Mercedes et Aston Martin surveillent les derniers événements chez Red Bull, car elles savent qu'il pourrait s'agir d'une occasion en or de recruter son pilote vedette pour l'année prochaine.