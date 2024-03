Jos Verstappen : Red Bull "risque de se déchirer" si Horner reste

Le premier Grand Prix de la saison est terminé à Bahreïn, Max Verstappen l'a dominé de main de maître, mais l'ombre de l'affaire Horner continue de planer et semble loin de se dissiper. Le directeur de Red Bull Racing, bien que blanchi mercredi des accusations de "comportement inapproprié" formulées par une employée, continue d'être fortement secoué par les événements.

Jeudi, des e-mails anonymes contenant des pièces présumées de l'enquête indépendante menée à la demande de Red Bull ont été envoyés à une centaine de personnes du paddock, dont des dirigeants haut placés. Christian Horner a refusé de commenter ces nouveaux éléments et a tenu son poste tout au long du week-end. Samedi, lors du Grand Prix, il a reçu le soutien particulièrement remarqué de sa femme, Geri Horner, mais également de l'homme d'affaires thaïlandais Chalerm Yoovidhya, qui détient 51% des parts de l'empire Red Bull.

Le brillant doublé signé par l'écurie en ouverture de la saison sur la piste de Sakhir n'a toutefois rien éclipsé et c'est cette fois-ci Jos Verstappen en personne qui monte au créneau, considérant que le patron de l'écurie n'est tout simplement plus en mesure de conserver son poste.

"Tant qu'il reste en place, il y a des tensions ici", estime le père de Max Verstappen dans un entretien accordé au Daily Mail qui risque de faire du bruit. "L'équipe risque de se déchirer. Ça ne peut pas continuer comme ça. Elle va exploser. Il joue les victimes alors que c'est lui qui est à l'origine des problèmes."

L'ex-pilote de Formule 1 nie en revanche être impliqué dans d'éventuelles manœuvres de déstabilisation visant Christian Horner, dont l'envoi des e-mails anonymes jeudi après-midi. "Ça n'a pas de sens", rétorque-t-il. "Pourquoi ferais-je ça alors que tout se passe très bien pour Max ici ?".

Christian Horner entouré de son épouse et de Chalerm Yoovidhya pendant le podium à Bahreïn. Photo de: Zak Mauger / Motorsport Images

À l'issue du Grand Prix, samedi soir dans le paddock de Bahreïn, Christian Horner a tenu son traditionnel point presse et a été interrogé sur le poids de cette situation particulièrement complexe, se disant "absolument" certain de rester à la tête de l'écurie.

"Naturellement, cette attention qui n'est pas voulue n'a pas été agréable, mais elle se porte désormais sur les voitures", a-t-il confié. "Je me suis concentré sur ce qui se passe en piste. Et le résultat d'aujourd'hui démontre, je pense, que toute l'équipe se concentre sur la piste. Et nous allons de l'avant."

"J'ai reçu un soutien extraordinaire au sein de l'équipe et de l'entreprise. [...] Je ne vais pas commenter les motifs qui ont poussé telle ou telle personne à agir de la sorte. Je me concentre sur cette équipe, ma famille, ma femme et la course. J'ai le soutien d'une famille incroyable, d'une femme incroyable et d'une équipe incroyable. Et de tout le monde au sein de cette équipe."