Des messages présumés de Christian Horner divulgués après l'enquête

Vingt-quatre heures après l'annonce comme quoi Christian Horner était blanchi des accusations formulées par une de ses employées, deux comptes e-mail anonymes ont envoyé un dossier contenant des documents prétendument liés à l'affaire.

Les e-mails, qui comportent un lien vers un fichier Google Drive rassemblant les documents, indiquent : "Suite à la récente enquête et aux déclarations de Red Bull, vous serez intéressés par les documents ci-joint".

Ce message a été envoyé à plus d'une centaine de personnes, parmi lesquelles des personnalités haut placées de la Formule 1 et de la FIA, ainsi que les directeurs d'équipe en poste et les médias accrédités pour l'année. Jos Verstappen, père de Max Verstappen, figurait parmi les destinataires.

Red Bull n'a pas confirmé si les documents sont réels où s'ils ont été falsifiés.

Bien que l'authenticité des documents ne soit pas claire, la manière dont le dossier a été largement distribué pour avoir un impact maximal fait comprendre qu'il y a des individus désireux de discréditer Christian Horner malgré le fait qu'il ait été innocenté.

Alors que l'enquête visant le Britannique a été déclenchée par la plainte d'une employée, le fait qu'elle ait été rendue publique laisse penser qu'elle a été utilisée par certaines personnes comme une manœuvre servant des luttes de pouvoir.

Une divergence de points de vue entre les propriétaires thaïlandais de Red Bull, majoritaires, et l'entreprise autrichienne de boissons énergisantes, a été évoquée mais n'a pas été publiquement confirmée.

L'envoi des e-mails anonymes, 24 heures seulement après la fin de l'enquête et alors que les F1 étaient en piste, apparaît comme une tentative de discréditer Christian Horner.

"Je ne commenterai pas les spéculations anonymes", a réagi Christian Horner. "Mais je répète que j'ai toujours nié ces accusations. J'ai respecté l'intégrité de l'enquête indépendante et j'ai pleinement coopéré à chaque étape. Il s'agissait d'une enquête approfondie et équitable, menée par un avocat spécialisé, qui a abouti au rejet de la plainte déposée. Je reste pleinement concentré sur le début de saison."

Plus tôt dans la journée, des écuries concurrentes ont demandé à la Formule 1 et à la FIA de s'emparer du dossier pour garantir une plus grande transparence quant à la manière dont Red Bull a traité à l'affaire.

"J'ai lu ce communiqué. Je pense, d'après ce que j'ai vu, qu'il y a encore beaucoup de rumeurs, de spéculations et de questions", a déclaré Zak Brown, PDG de McLaren. "Je pense que le législateur a une responsabilité et une autorité envers notre sport, envers nos fans, et envers nous tous en Formule 1. Je pense qu'ils doivent s'assurer que les choses ont été totalement transparentes."