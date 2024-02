Christian Horner innocenté par l'enquête Red Bull

Christian Horner a officiellement été blanchi suite à l'enquête lancée par Red Bull après des accusations émises par une employée de la marque. "L'enquête indépendante sur les allégations formulées à l'encontre de M. Horner est terminée et Red Bull peut confirmer que la plainte a été rejetée. La plaignante dispose d'un droit d'appel", peut-on ainsi lire dans un court communiqué publié par l'entreprise de boisson énergisante.

Red Bull avait désigné un avocat indépendant pour mener l'enquête sur les accusations non spécifiées formulées à l'encontre de Horner. L'enquête a consisté, notamment, en de longs entretiens avec les personnes impliquées et a duré plusieurs semaines. Alors que des médias ont spéculé sur la nature des faits qui lui étaient reprochés, Red Bull n'a pas donné d'autres détails sur le sujet.

La firme s'est toutefois déclarée convaincue que l'enquête avait été menée de manière "équitable, rigoureuse et impartiale", avant d'ajouter : "Le rapport d'enquête est confidentiel et contient des informations privées sur les parties et les tiers qui ont participé à l'enquête, c'est pourquoi nous ne ferons pas d'autres commentaires par respect pour toutes les personnes concernées. Red Bull continuera à s'efforcer de respecter les normes les plus élevées en matière d'environnement de travail."

Depuis le 5 février dernier et l'annonce de cette enquête, la communication avait été réduite à peau de chagrin côté Red Bull et, en dépit de cette procédure, Horner ne s'était pas mis en retrait, participant à la présentation de la RB20 et étant également au rendez-vous des essais hivernaux de Bahreïn, tout en niant régulièrement tout mauvais comportement.

Christian Horner, 20 ans à la tête de Red Bull

Christian Horner était présent lors de la présentation de la Red Bull RB20.

L'année 2024 marque la 20e saison de l'écurie Red Bull en Formule 1, et marquera donc bien la 20e année avec Christian Horner à sa tête. Ancien pilote à la carrière sportive peu fructueuse, Horner s'est orienté vers la gestion d'écurie dès 1999, en dirigeant à 25 ans l'équipe Arden en F3000. Sous sa direction, la structure remportera le titre par équipe entre 2002 et 2004, tout en empochant le championnat pilote avec Björn Wirdheim en 2003 et Vitantonio Liuzzi en 2004.

2005 marque l'année de son arrivée à la tête de l'écurie nouvelle créée et bâtie suite au rachat de Jaguar, à savoir Red Bull Racing. C'est à la fin de cette première saison que le géant autrichien réalise un coup de maître en recrutant l'un des ingénieurs les plus en vue de la discipline, Adrian Newey, un dossier dans lequel Horner a joué un rôle majeur.

C'est en 2009, moment d'un changement réglementaire de grande importance, que l'influence du technicien, autour duquel la structure technique est bâtie, va conduire aux premières victoires de l'écurie, bien que partant d'un peu trop loin pour renverser Brawn GP. La première ère de domination de Red Bull et de son motoriste Renault, parfaitement au diapason sur le plan technique, accompagnera les quatre titres mondiaux de Sebastian Vettel entre 2010 et 2013, même si les saisons 2010 et 2012 ont été disputées et se sont jouées lors du dernier GP.

Par la suite, le passage à des moteurs turbo hybrides va renvoyer l'alliance Red Bull-Renault à ses études et l'équipe dirigée par Horner va manger son pain noir à l'ombre de l'étoile de Mercedes. Durant cette période, où les châssis de Milton Keynes seront eux-mêmes loin d'être irréprochables en raison de problèmes de corrélation des données, l'un des principaux dossiers à gérer pour le Britannique est celui des relations avec son motoriste historique, en difficulté, qui se désagrègent irrémédiablement jusqu'à un point de non retour, en dépit de quelques succès.

Fin 2017, Red Bull fait alors un pari en s'alliant à Honda, d'abord via son écurie junior Toro Rosso pour la saison 2018, comme une sorte de phase de test. Le partenariat entre le constructeur autrichien et la firme japonaise débute officiellement en 2019. Loin des problèmes rencontrés lors de son retour aux côtés de McLaren, le motoriste monte progressivement en puissance et rencontre dès cette première saison la victoire.

Lewis Hamilton et Christian Horner se serrant la main après le GP d'Abu Dhabi 2021.

La crise du COVID, début 2020, va alors offrir une opportunité en or à Red Bull : en repoussant l'entrée en vigueur de la révolution réglementaire à 2022, tout en modifiant les châssis, par ailleurs gelés, la saison 2021 se transforme alors en véritable bataille entre les deux structures les plus titrées des années 2010. Horner y joue un rôle clé, avec son style de communication habituel misant sur l'attaque comme meilleure défense. Au terme de cette saison faite de nombreuses polémiques, sur la piste et en dehors, et achevée dans la controverse la plus totale, Red Bull retrouvera avec Max Verstappen les joies du titre pilotes, sans toutefois parvenir à priver Mercedes de la couronne constructeurs.

Depuis le début de l'ère réglementaire actuelle, qui a vu le retour de l'effet de sol comme source considérable d'appui aéro des F1, Red Bull a mis six mois pour se mettre totalement en ordre de marche avant d'écraser un à un les records de domination, encore une fois. Le tout sous l'impulsion d'un département technique où Newey, certes plus en retrait qu'à une époque, demeure encore une figure tutélaire, bien que la direction technique soit assurée au quotidien par Pierre Waché.

Les résultats sportifs n'ont tout de même pas épargné quelques polémiques à Red Bull et à Horner, la principale étant celle liée au dépassement du plafond budgétaire en 2021, qui a éclaté vers la fin de saison 2022. L'écurie a, dans ce dossier, été la seule équipe sanctionnée pour un dépassement, qu'elle a elle-même reconnue.

Avec Jonathan Noble