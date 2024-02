Hamilton : L'enquête sur Horner, un moment "important" pour la F1

Alors que le sort de Christian Horner, le PDG et directeur de Red Bull Racing, est depuis un mois au centre des discussions et devrait être décidé dans les prochaines heures, le sujet n'a pas manqué d'être l'un de ceux revenant le plus en conférence de presse ce mercredi à Bahreïn, à la veille du premier Grand Prix de la saison 2024 de F1.

La pression est forte sur Red Bull depuis plusieurs semaines, notamment de la part des instances, pour que cette question soit réglée le plus rapidement possible. Ford a également mis son poids dans la balance, le futur partenaire moteur de la structure autrichienne se disant "frustré" par le temps pris pour mener l'enquête et l'absence de transparence de l'entreprise.

Parmi les pilotes présents devant la presse, Lewis Hamilton a été interrogé dans le cadre d'une question aussi adressée à Lando Norris et à Fernando Alonso sur le fait que durant cette période, Horner était resté en place et avait continué de parler en tant que directeur de l'écurie durant ces derniers jours.

Si l'Espagnol a choisi de ne pas répondre, le septuple Champion du monde a tenté de ménager la chèvre et le chou sur un sujet grave mais face à une dossier aussi incertain : "C'est une question à laquelle il est difficile de répondre, naturellement. Je pense que nous devons toujours faire plus pour que le sport et l'environnement dans lequel les gens travaillent soient sûrs et inclusifs. Et toute accusation doit être prise très au sérieux."

Christian Horner.

"Il est évident que nous ne savons pas tout ce qui s'est passé. Mais il faut résoudre ce problème qui pèse sur le sport et il sera vraiment intéressant de voir comment cela sera traité à l'avenir en termes d'effet que cela peut avoir ou non sur la discipline. Je pense que c'est un moment vraiment important pour le sport – pour s'assurer que nous restons fidèles à nos valeurs."

Quant à Norris, il s'est contenté de répondre : "Cela n'a rien à voir avec nous pour le moment. L'enquête est en cours, des choses se passent. Et [c'est] quelque chose dont je préfère me tenir à l'écart pour l'instant. C'est aussi simple que cela."

Également de la partie, Max Verstappen a été à plusieurs reprises interrogé sur ce sujet, que ce soit frontalement ou pas le biais de questions plus indirectes, notamment sur l'impact que l'enquête pouvait avoir sur lui ou sur l'équipe. Le Néerlandais a soigneusement évité toute réponse de fond, indiquant qu'il avait "confiance" dans la procédure lancée par Red Bull.

Max Verstappen et Christian Horner lors des essais de Bahrein.

“C'est ce qui se passe en ce moment", a ajouté le Néerlandais. "C'est ce que j'ai mentionné [dans les réponses précédentes]. Mais à côté de cela, quand on parle de performance, il est bien sûr très important que tout le monde se serre les coudes."

Quand il lui a été demandé s'il savait quelle était la procédure par laquelle est passé Horner et s'il avait encore une totale confiance en lui, Verstappen a lancé : "Je ne veux pas entrer là-dedans. Parce que ce n'est de toute façon pas une affaire qui me concerne et que je ne veux pas être impliqué là-dedans. En tant qu'équipe, nous faisons confiance à ce processus et nous devons juste être patients car il n'est pas nécessaire de commencer à dire des choses, de commencer à crier des choses sur tous les toits. Il faut être patient. C'est en tout cas ce que j'ai appris au fil des ans."

Avec Alex Kalinauckas