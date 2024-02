Horner attendu à Bahreïn alors que son avenir se joue

Sous enquête interne et indépendante au sein de Red Bull depuis quasiment un mois, à la suite d'accusations d'une employée de l'entreprise, Christian Horner va voir son avenir se décider dans les heures qui viennent. Pour autant, selon les informations de Motorsport.com, le dirigeant britannique de l'écurie autrichienne est bien en train de se rendre à Bahreïn et devrait y arriver en fin de journée ce mercredi, à la veille des premiers essais libres de la saison 2024 de F1.

Cela veut dire qu'il va manquer les activités médiatiques du jour à Sakhir, où se tiendront notamment les conférences de presse des pilotes. Toutefois, il n'est pas inhabituel pour le PDG et directeur de Red Bull Racing de ne pas participer aux rencontres avec les médias prévues lors de ces journées, notamment lors des Grands Prix hors Europe.

Depuis la confirmation par Red Bull de la tenue d'une enquête, pour laquelle un avocat indépendant a été nommé afin de faire la lumière sur les accusations, l'entreprise n'a plus communiqué sur le sujet. Dans le même temps, Horner est apparu publiquement lors de la présentation de la RB20 puis était présent à Bahreïn pour superviser les essais hivernaux de la semaine passée. Il a par ailleurs systématiquement nié tout mauvais comportement de sa part.

Le contexte autour de l'enquête a généré énormément de rumeurs et de discussions, d'aucuns s'étonnant de la tournure prise par cette affaire, à la fois en termes de durée et de transparence. La FOM a publié un communiqué à la mi-février en souhaitant une résolution rapide, alors que le week-end dernier, Associated Press révélait que, dans une lettre adressée à Red Bull, Ford avait fait part de sa frustration face à la façon dont les choses étaient gérées.

Le constructeur américain se disait en effet "de plus en plus frustré par l'absence de résolution ou d'indication claire de [de la part de Red Bull] quant à la date à laquelle [ils prévoient] une résolution juste et équitable de cette affaire", avant d'ajouter : "Nous sommes également frustrés par le manque de transparence totale sur cette affaire vis-à-vis de nous, vos partenaires commerciaux, et nous attendons avec impatience de recevoir un compte-rendu complet de toutes les conclusions."

Avec Jonathan Noble