Ford s'agace et presse Red Bull de vite résoudre l'affaire Horner

Le silence assourdissant autour du cas de Christian Horner et des accusations dont il fait l'objet de la part d'une employée depuis quelques semaines chez Red Bull n'est pas passé inaperçu du côté de Ford, qui a décidé d'augmenter la pression à quelques jours du début de la saison 2024 de F1.

Alors que Horner a déclaré lors de la présentation de la RB20 que les choses se passaient presque "comme si de rien n'était" au sein de l'écurie et qu'il était bien présent à Bahreïn en sa qualité de PDG et responsable de Red Bull Racing, le PDG de Ford, Jim Farley, a selon Associated Press écrit une lettre adressée à Red Bull pour faire part de son mécontentement quant à la façon dont les choses progressent sur un sujet aussi grave.

Dans cette lettre, qu'AP a eu en sa possession, Farley écrit notamment que Ford est "de plus en plus frustré par l'absence de résolution ou d'indication claire de [de la part de Red Bull] quant à la date à laquelle [ils prévoient] une résolution juste et équitable de cette affaire".

Puis il ajoute : "Nous sommes également frustrés par le manque de transparence totale sur cette affaire vis-à-vis de nous, vos partenaires commerciaux, et nous attendons avec impatience de recevoir un compte-rendu complet de toutes les conclusions." Farley exige en outre que Red Bull accorde "une attention rapide et sérieuse" à l'affaire.

Christian Horner et Jim Farley, lors de la présentation de l'alliance Red Bull-Ford début 2023.

Ford s'est associé à Red Bull en vue d'un partenariat technique qui doit démarrer au début de la saison 2026 de F1, dans le cadre de la fabrication par la structure autrichienne de ses tout premiers moteurs, dont le constructeur américain est attendu comme un pilier sur la partie électrique. Or, même si sportivement, les choses ne prendront véritablement corps que dans deux ans, des opérations marketing et commerciales ont déjà commencé.

Dans la suite de sa lettre, Farley déplore le manque de transparence de Red Bull alors même que son entreprise l'a sollicitée auparavant sur le sujet. "Comme nous l'avons indiqué précédemment, sans réponse satisfaisante, les valeurs de Ford ne sont pas négociables", poursuit Farley dans sa lettre.

"Il est impératif que nos partenaires en compétition partagent et démontrent un engagement sincère envers ces mêmes valeurs. Mon équipe et moi-même sommes disponibles à tout moment pour discuter de cette question. Nous continuons à insister et à espérer une résolution derrière laquelle nous pourrons tous nous ranger."

Ford n'est pas la seule entreprise à demander à Red Bull d'agir promptement désormais, notamment par crainte que la controverse entourant Horner ne vienne éclipser le début de saison de F1. La FOM a ainsi publié le 18 février un communiqué pour espérer que l'affaire serait "clarifiée dès que possible".

Christian Horner a jusqu'ici nié tout comportement répréhensible de sa part.