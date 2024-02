Allison voit Mercedes un peu devant Ferrari en rythme de course

Dans quelques jours, les premières réponses factuelles sur la hiérarchie 2024 de la Formule 1 tomberont quand les feuilles des temps des essais libres et surtout des qualifications du Grand Prix de Bahreïn se garniront.

En attendant, il faut principalement se contenter d'impressions. Celles de James Allison, revenu en cours de saison 2023 à la barre du département technique de l'écurie, comptent forcément d'autant plus que Mercedes a réalisé des essais assez discrets jusqu'au vendredi, où George Russell a pris le troisième temps.

Interrogé par la F1 sur les trois jours et les 360 tours réalisés par son écurie, le Britannique a répondu : "Très productifs. On avait un programme de test très complet où nous voulions travailler sur une série de changements de setup qui ne sont vraiment pas possibles une fois la saison lancée. Et donc avoir fait ce travail dès maintenant, pour nous donner une direction concernant le matériel que nous allons prendre pour la première série de courses, de ce point de vue ces essais étaient bons."

Vendredi, Mercedes a expérimenté des changements qui ont permis de repérer que la W15 était dotée d'un système permettant de monter le bras anti-plongée de la suspension avant à deux positions différentes, l'une étant placée quelques centimètres plus haut que l'autre. "C'est exactement le genre de changements que vous ne pouvez pas faire entre des relais en essais libres", a expliqué Allison. "Donc c'était utile de le faire, d'avoir quelques runs [avec une position différente vendredi], de comparer avec [jeudi] et de prendre nos décisions."

George Russell au volant de la Mercedes W15.

Même si l'on sent chez Mercedes une certaine retenue dans la communication, les pilotes se sont accordés pour dire que la W15 constituait, grâce à son comportement plus sain, une meilleure base de travail. Allison est sur la même ligne, se souvenant des impressions lors des premiers tours de la W14 : "Oui, nous étions dans un moment douloureux (rires) à cette période l'an passé. Nous n'avons certainement pas la meilleure voiture actuellement, [mais] au moins nous en avons une qui se comporte authentiquement bien, qui peut avoir un bon rythme sur les longs relais. Nous avons un peu plus de travail à faire sur un tour, mais la voiture est bien mieux née que l'année dernière."

Autre motif de satisfaction pour celui qui fut le directeur technique de Lotus ou Ferrari : la corrélation des données entre le monde virtuel et le monde réel semble bien meilleure. "En fait c'est une des choses sympa concernant la voiture, et un gros contraste avec l'an passé, puisque nous pouvons changer quelque chose et la voiture répond. Elle répond plutôt comme le simulateur dit qu'elle doit répondre et cela nous donne beaucoup de confiance sur le fait de pouvoir faire des changements à l'usine, dans le monde virtuel, et les apporter en piste en espérant qu'ils vont fonctionner. C'est quelque chose d'encourageant pour nous."

Alors, vient la question sur toutes les lèvres : quelle est la hiérarchie aux avant-postes selon lui ? "Red Bull est devant, si vous regardez leurs relais de course [de vendredi], c'est assez fort. Mais il y a plusieurs équipes dans le peloton de chasse qui sont assez solides : Ferrari paraît bien, nous aussi, Fernando [Alonso chez Aston martin] a réalisé un run assez bon [le dernier jour]. Ce serait mon pronostic pour les trois 'chasseurs'. Mais, dans quel ordre précisément... Je ne suis pas sûr : peut-être que l'on semble un petit peu mieux que Ferrari sur les longs relais, mais un peu derrière sur un tour. Beaucoup de choses vont dépendre de la semaine entre [la fin des essais et le début du GP]."