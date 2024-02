Hamilton : La Mercedes n'est pas encore au niveau souhaité

Mercedes a revu sa copie pour la saison 2024, avec pour objectif de corriger les principaux problèmes connus lors des deux saisons précédentes pour Lewis Hamilton et George Russell. Et même si les premières heures de roulage lors des essais menés à Bahreïn cette semaine ont semblé démontrer que ces défauts ont en partie été corrigés, et notamment au niveau de l'instabilité du train arrière, le septuple Champion du monde a tout de même laissé entendre que le rythme n'était pas encore au niveau attendu.

"Nous savons qu'il y a encore du travail à faire et que nous ne sommes pas encore au niveau où nous voulons être", a déclaré Hamilton. "Nous savions que ce serait le cas avant le test. Nous disposons d'une excellente plateforme sur laquelle nous pouvons nous appuyer. Nous allons travailler dur au cours des prochains jours pour analyser toutes les données du test. Je suis très enthousiaste à l'idée de commencer la saison la semaine prochaine et nous l'aborderons dans de bonnes conditions."

Si Russell ne se fait pas d'illusions sur la hiérarchie à ce stade de la saison, il confirme que son équipe est tout de même dans une meilleure posture qu'il y a un an : "La voiture se comporte bien et correspond aux sensations que nous avions sur le simulateur avant de venir ici", a-t-il déclaré, lui qui a signé le troisième meilleur temps de ces trois journées d'essais. "Nous disposons d'une très bonne base pour construire. Nous sommes conscients qu'il y a encore beaucoup de temps à trouver. Nous savions que ce serait le cas avant le test, et Red Bull semble à nouveau très fort."

George Russell au volant de la Mercedes W15.

"Néanmoins, je suis convaincu que nous sommes dans une bien meilleure situation qu'il y a 12 mois. L'équipe à Brackley et Brixworth a fait un excellent travail pour nous mettre dans cette position et avec une voiture qui est un pas dans la bonne direction. Nous devons maintenant nous concentrer d'une part sur l'exploitation maximale du package dont nous disposons, et d'autre part sur l'ajout d'appui aérodynamique pour essayer de combler cet écart."

Andrew Shovlin, le responsable de l'ingénierie de piste de Mercedes, a pour sa part expliqué que les premières indications issues des tests démontraient que la W15 était une amélioration dans les domaines clés visés par l'écurie au cours de l'hiver. "L'équipe a travaillé dur pour corriger les défauts de comportement qui étaient inhérents à la W14, et c'est une bonne chose que nous semblions avoir mis un certain nombre de ces problèmes derrière nous."

"Au cours des essais, nous avons bien progressé dans notre compréhension de la voiture. La tâche des prochains jours sera d'analyser les résultats et de mettre au point le meilleur package pour le week-end de course. Il n'est jamais évident de faire des prédictions sur le rythme à partir des essais, car toutes les équipes sont très efficaces pour cacher leur rythme quand elles le veulent. Il est cependant clair que nous sommes dans une bien meilleure position qu'il y a 12 mois."

Avec Jonathan Noble