La FIA sort à son tour du silence dans l'affaire Horner

Dans la foulée des dirigeants de la Formule 1 hier, la FIA est à son tour sortie de son silence pour réagir à l'affaire qui secoue Red Bull Racing et son directeur Christian Horner. La fédération internationale a commenté pour la première fois ce dossier, qui agite le paddock depuis deux semaines maintenant.

Red Bull a lancé une enquête indépendante, confiée à un avocat, après des accusations formulées en interne par une employée de son écurie et dénonçant un comportement inapproprié de Christian Horner. Le Britannique, qui bénéficie de la présomption d'innocence, a fermement nié les faits qui lui sont reprochés et dont la teneur exacte n'a pas été rendue publique.

Le 9 février dernier, Christian Horner a été entendu à Londres par l'avocat chargé de l'enquête. Malgré un avenir menacé par cette affaire, il était présent jeudi dernier à la présentation officielle de la nouvelle RB20, aux côtés de ses pilotes Max Verstappen et Sergio Pérez.

Alors que l'enquête n'est pas terminée et que le début de la saison 2024 approche désormais à grands pas, la FIA a choisi de réagir par voie de communiqué : "En ce qui concerne l'enquête indépendante actuellement menée par Red Bull GMbH, la FIA réitère le fait que jusqu'à ce que l'enquête soit terminée et que son issue soit connue, nous ne ferons aucun autre commentaire. La FIA reste déterminée à faire respecter les standards les plus élevés en matière d'intégrité, d'équité et d'inclusivité dans le sport."

Dimanche, et avec une méthode similaire, la Formule 1 a quant à elle manifesté son souhait que l'affaire soit "clarifiée dès que possible" au terme d'un processus qu'elle espère "équitable et approfondi".

Ces derniers jours, Ford a également indiqué suivre avec une grande attention le développement du dossier. Le constructeur américain s'est allié à Red Bull pour sa motorisation 2026 et c'est Mark Rushbrook, directeur de Ford Performance Motorsport, qui a précisé la position actuelle de la firme.

"En tant qu'entreprise familiale, qui impose des standards élevés de comportement et d'intégrité, nous attendons qu'il en soit de même de nos partenaires", a-t-il prévenu auprès de l'agence AP. "Il nous semble, et c'est ce que l'on nous dit, que Red Bull prend la situation très au sérieux. Et bien sûr, ils s'inquiètent aussi pour leur marque. C'est pourquoi une enquête indépendante a été ouverte, et tant que nous n'aurons pas vu la vérité en émerger, il est trop tôt pour que nous puissions faire des commentaires à ce sujet."