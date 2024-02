Tsunoda note "un énorme progrès" avec la VCARB 2024

À peine présentée, la VCARB 01 a pris la direction du circuit de Misano, en Italie, pour effectuer la semaine dernière sa première sortie en piste. Yuki Tsunoda et Daniel Ricciardo se sont relayés, et la remplaçante de la décevante AlphaTauri AT04, qui n'a vu les points qu'à huit reprises en 2023, semble déjà apporter satisfaction à ses pilotes.

"Les sensations étaient bonnes sur la piste, la première sortie avec la VCARB 01 s'est déroulée sans problème", a indiqué Tsunoda. "J'ai déjà senti des progrès par rapport à l'année dernière et un énorme progrès par rapport à la même période l'année dernière. [...] Je dirais que, dans l'ensemble, c'est une voiture plus facile à manier et je n'ai pas senti de problème particulier ni de caractéristiques marquantes. Jusqu'à présent, je me sens bien."

De son côté, Daniel Ricciardo ne s'est pas trop attardé sur les performances de sa machine : pour l'Australien, dont les trois dernières saisons ont été les plus difficiles de sa carrière, il était important d'avoir avant tout le bon état d'esprit au moment de renfiler casque et gants.

"C'était bien de refaire quelques tours après la pause de Noël. Il est difficile de savoir où nous nous situerons [à la reprise de la saison] mais je me suis senti très bien en reprenant le volant. Être de retour chez Red Bull, dans cette famille, était déjà quelque chose qui me faisait me sentir entier à nouveau. Et maintenant, cette année, c'est une autre phase de la "carrière" de cette équipe. C'est le moment où nous ne sommes plus considérés comme une simple équipe junior Red Bull. C'est une équipe qui vole de ses propres ailes."

La VCARB 01

Une ultime évolution avait permis à la structure de Faenza de terminer la campagne 2023 sur une note un peu plus douce. Pour Jody Egginton, directeur technique, il est donc crucial de démarrer la nouvelle année au même niveau que fin 2023, afin d'atteindre les nouveaux objectifs fixés.

"L'objectif global est d'être compétitif, de se battre au milieu du peloton et d'être capable d'extraire toutes les performances de la voiture, puis de la développer à partir de là", a-t-il expliqué. "Je pense donc que si nous parvenons à cocher toutes ces cases et à tirer le meilleur parti de la voiture, nous serons heureux."

"Nous avons terminé la saison en beauté l'année dernière. Notre objectif est d'être dans la lutte en milieu de grille et d'y être un peu plus tôt [dans l'année], d'être un peu plus régulier et d'être présent dans toutes les courses, en se battant pour les points et en essayant de tirer le meilleur de la voiture et de nous-mêmes."