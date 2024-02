Red Bull prépare une évolution plus proche du "zéro ponton" de Mercedes

D'après les informations de Motorsport.com, Red Bull s'apprête à s'inspirer de ce qu'a fait Mercedes auparavant en s'orientant davantage vers un concept de type "zéro ponton" avec sa première évolution majeure en 2024.

La RB20 a été comparée à la Mercedes W14 de 2023 en raison de son nouveau capot moteur, doté d'une taille haute avec des goulottes sur toute la longueur depuis le halo, de part et d'autre de la boîte à air. Red Bull a également abandonné l'entrée d'air latérale sur ses pontons – une caractéristique désormais largement utilisée par d'autres écuries – au profit d'une surface supérieure prolongée et dépassant l'entrée principale.

Selon nos informations, ce design ne sera toutefois utilisé que pour les conditions chaudes rencontrées lors des essais hivernaux à Bahreïn et lors des premiers Grands Prix, à Sakhir mais aussi en Arabie saoudite et en Australie. Lorsque la F1 se rendra au Japon en avril, avec des températures plus clémentes et un refroidissement moins crucial, la RB20 évoluera avec un design rappelant le concept "zéro ponton" de Mercedes, que l'écurie allemande s'est efforcée de développer en 2022 et 2023.

La théorie de Mercedes était qu'en rétrécissant la carrosserie pour augmenter la surface du plancher, si important sur les monoplaces à effet de sol, il était possible de générer davantage d'appui aérodynamique. Les calculs en soufflerie, dans des conditions parfaites, étaient prometteurs. Mais dans la réalité, la voiture sortait de son étroite fenêtre de fonctionnement à cause des bosses sur la piste. Mercedes a finalement abandonné ce concept à partir du Grand Prix de Monaco 2023, où l'écurie a opté pour des pontons plus conventionnels.

Red Bull devrait être en mesure de faciliter ce passage à son propre concept "zéro ponton" car la RB20 semble avoir des entrées de radiateur verticales et plus compactes, ouvrant la voie à une carrosserie plus resserrée.

La Red Bull RB20 lors de sa présentation.

L'écurie peut encore utiliser l'astuce qu'elle a déployée en 2023 pour compenser partiellement les restrictions aérodynamiques limitant les essais en soufflerie et les simulations CFD. Red Bull a été la structure la plus touchée l'an passé en raison de sa position au championnat constructeurs mais également de la réduction supplémentaire de 10% qui lui était infligée après avoir dépassé le plafond budgétaire en 2021.

Les restrictions aérodynamiques réglementaires prévoient des exceptions pour "les essais en soufflerie destinés uniquement au développement d'échangeurs pour l'unité de puissance qui rejettent de la chaleur, ou pour le fonctionnement de l'unité de puissance à partir d'une limite commençant au niveau des conduits d'admission d'air".

Comme l'an dernier, Red Bull a mis l'accent sur les évolutions améliorant le refroidissement. Le reconditionnement de composants internes n'entre pas dans le cadre des restrictions d'essais, ce qui permet à l'équipe de consacrer moins de temps réglementé à l'amélioration de la carrosserie extérieure.

"Logiquement, avec une stabilité réglementaire, il va y avoir une convergence", a expliqué Christian Horner, directeur de Red Bull, lors de la présentation de la RB20. "On peut voir que d'autres voitures se sont inspirées de la RB19. Je pense donc que l'équipe a fait un excellent travail sur la RB20. Ils ne se sont pas reposés sur leurs lauriers, et on peut voir que les limites de la voiture ont été repoussées..."

"On cherche constamment à évoluer. Si l'on regarde l'attention portée aux détails sur la voiture, il y en a qui sont vraiment exquis. Il n'y a eu aucune suffisance, ils ont continué à la faire évoluer et à repousser les limites. Il y a aussi une grande innovation sur la monoplace, qui sera sans aucun doute scrutée dans les deux semaines à venir, mais la créativité a été forte dans l'équipe. Ce n'est pas une évolution conservatrice."